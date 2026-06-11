Trump: Gazze planı 12 ülke tarafından onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump: "Görüşmeler ve nihai noktalar, ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere tüm taraflarca onaylanmıştır." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı