6'lı masadan heyecanlandıran açıklama: Anayasa çalışmamızı tamamladık, 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşacağız

Altı siyasi parti genel başkanının sekizinci toplantısı dün akşam 8 saat sürdü. Liderlerin ortak açıklamasında, "Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonu tamamlanmıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık" denildi. Altılı Masa'nın bir sonraki toplantısının, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yapılacağı duyuruldu.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle bir araya gelen Altılı Masa'nın sekizinci toplantısı sona erdi. Ev sahibi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sekiz saat süren toplantının ardından Genel Başkanları tek tek uğurladı. Gelecek toplantı 28 Kasım'da Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılacak.

"28 KASIM'DA KAMUOYUYLA PAYLAŞMA KARARI ALDIK"

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle 28 Kasım işaret edilerek, "Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık." denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın imzasının bulunduğu ortak açıklama şöyle:

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR SALDIRILARIYLA DİZAYN ETMEK İSTEYENLERE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Altılı Masa olarak, Liderler Buluşmaları'nın ikinci turunun ikinci toplantısında, DEVA Partisi ev sahipliğinde bir araya geldik. Toplantımızın başında yaptığımız özel açıklamada vurguladığımız gibi, dün İstanbul Taksim'de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

"ORTAK İDEALİMİZ OLAN YARININ ÖZGÜR VE DEMOKRATİK TÜRKİYE'Sİ"

Bizler, iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı, ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiye'si için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Önümüzdeki seçimle birlikte, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, özgürlükçü ve demokratik Türkiye'yi vatandaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz.

Bugünkü toplantımızda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası ile ortak komisyonlarımızın çalışmalarını değerlendirdik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacağız. Altılı Masa olarak kurduğumuz Ortak Çalışma Grubu, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu, çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Bir önceki toplantımızda kurulmasına karar verdiğimiz Ortak Çalışma Grubu, temel politika alanlarında (9 ana, 60 alt başlık altında) yürüttüğü çalışmada önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu çalışma ile ülkemizin içinde bulunduğu sorunların hızlı ve kalıcı biçimde çözülmesi için atılması gereken somut adımları ortaya koyacak, belirlenecek ortak hedefleri, politikaları ve projeleri ortak taahhütlerimiz olarak büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceğiz.

"ÜLKE GENELİNDE ORTAK PROGRAMLAR TERTİPLENMESİ KARARINI ALDIK"

Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreçte atılacak adımları planlamakta, seçim güvenliği için güç ve iş birliğimizi eksiksiz şekilde yürütmek için çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim Komisyonu, ortak komisyonlarımızın rapor ve çalışmalarını kamuoyuna daha güçlü biçimde duyuracak hazırlıkları yürütmektedir. Altılı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa çalışmasının milletimize daha etkili bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararını aldık. Türkiye'nin yarınlarının inşası için yapılan çalışmalar, kamuoyu tarafından www.altilimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebilir.

"BUGÜN ALTILI MASA'NIN GENİŞLEMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLERİ DE GÖRÜŞTÜK"

Bugün, Altılı Masa'nın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler, toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak, bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık.

"ADALETSİZ VE ÇARPIK DÜZENE SON VERECEK BİR EKONOMİ İNŞA EDECEĞİZ"

Bugünkü toplantımızda, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeleri de değerlendirdik. Gerçekçi ve güven duyulan adımlarla sorunları kalıcı biçimde çözmek yerine gerçekleri gizleme peşinde olan iktidar, ülkemizi tarihin en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Gıda, enerji, barınma, öğrenci, çocuk, emekli ve çalışan yoksulluğu, görülmemiş derecede derinleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Kur Korumalı Mevduat, arka kapı döviz satışları, döviz cinsi borçlanma ve garantiler gibi uygulamalar haksız gelir ve servet transferini körüklemekte, gelir dağılımı her geçen gün daha da bozulmakta ve orta direk yok olmaktadır.

Altılı Masa olarak, bu adaletsiz ve çarpık düzene son verecek; enflasyonun tek haneye indirildiği, alım gücünün yükseltildiği, insan onuruna yaraşır gelir sağlayan istihdam artışlarının gerçekleştirildiği, yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, sosyal adaletin sağlanarak toplumun tüm kesimlerinin refahtan adil bir şekilde pay aldığı kapsayıcı bir ekonomi inşa edeceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceğimiz tüm reformları kamuoyuna açıklayacağımız Ortak Politikalar Metni ile ortaya koyacağız.

Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz. Anayasa'yı ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini kendi tasarrufunda gören bir iktidarın vaatlerinin kimseye güven veremeyeceğinin bilincindeyiz. Bizler; Anayasa'yı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz. Yarının Türkiye'sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz.

Sansür yasasıyla gerçeği dahi kendi tekeline almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu otoriter yönetim anlayışına hep birlikte son vereceğiz.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Bu inanç ve azimle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında konuşan, tartışan, kendini özgürce ifade eden, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Altılı Masa'nın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa'dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun."

ÖZEL WEB SİTESİ OLUŞTURULDU

Bugünkü bildiri ile çalışmaların takibi için web sitesi oluşturulduğu da duyuruldu. Bildiride, "Türkiye'nin yarınlarının inşası için yapılan çalışmalar kamuoyu tarafından www.altilimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebilir" denildi.

TBMM ana binasının görselinin yer aldığı sayfada "Liderler Buluşması", "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem", "Komisyonlar" ve "Galeri" sekmeleri yer aldı. Sayfada "Yarın Türkiye'si İçin" sloganını ile birlikte Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partilerin logoları, Genel Başkan isimleri ve imzalarına da yer verildi. "Komisyonlar" bölümünde yer alan bilgiye göre, Altılı Masa'da 6 komisyon çalışma yürütüyor ve bu bölümde komisyon üyelerinin isimleri de yer alıyor. Söz konusu 6 komisyon şöyle:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, İletişim Komisyonu, Temel Politikalar Ortak Çalışma Grubu."