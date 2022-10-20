Anket 4 ilimizde yapıldı! AK Parti'nin kan kaybetmesine rağmen aldığı oy siyaset arenasını sallar

ORC Araştırma tarafından AK Parti'nin oylarının yüksek olduğu 4 ilimiz Kayseri, Malatya, Urfa ve Yozgat'ta yaşayan vatandaşlar arasında siyasi partiler anketi yapıldı. AK Parti, 2018 seçimlerine göre kan kaybetmesine rağmen 4 ilde de açık ara zirvede yer aldı.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket firmaları araştırmalarını hızlandırırken, AK Parti ve MHP'nin kalesi olarak tabir edilen illerin nabzını tutan ORC Araştırma bu kez Kayseri, Malatya, Urfa ve Yozgat üzerine ekim ayında yaptıkları kapsamlı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYUNDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Anketten çıkan sonuçlar Cumhur İttifakı'nın bu şehirlerde oylarının azaldığını ortaya koydu. Buna karşın CHP ve İYİ Parti'nin bu illerin tamamında oylarında artış yaşadığı da kaydedildi.

AK PARTİ YİNE DE AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ

Ankette en dikkat çeken detay ise AK Parti ile ilgili oldu. AK Parti, 4 ilde de 2018 seçimlerine göre oy kaybetmesine rağmen açık ara birinci geldi.

İşte il il anket sonuçları:

KAYSERİ

MALATYA

ŞANLIURFA

YOZGAT