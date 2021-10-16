Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bürokratlara çağrı yapıp, sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "Unutulmamalıdır ki; devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi. Çelik, "Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz" dedi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, bürokratların devlet adına değil, kişilerin çıkarları adına görev yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Unutmayın; Türkiye Devleti'ni, şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin, kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Ancak unutulmamalıdır ki; devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin bürokratlarla ilgili kullandığı ifadelere Ak Parti cephesinden yanıt gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun sivil toplum örgütlerini aynı "28 Şubat" diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye'nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz.

Sn. Kılıçdaroğlu "kamu düzeni"ni tehdit etmeye son vererek "hukuk devleti" çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir "paralel devlet" arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur. "

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik

 Muharrem İnce'nin 'Kılıçdaroğlu aday olmalı' yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü?

Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Nihal Yalçın Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Fernando Alonso Muslera Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:11:13. #1.17#