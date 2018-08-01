PKK'nın Saldırısında Ölen Anne ve Bebekle İlgili Kahreden Detay: Ziyaretten Dönüyorlardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PATLAYICI OTOMOBİL GEÇTİĞİ SIRADA İNFİLAK ETTİ

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yarın tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazeler Sivas'a uğurlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın "Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden askerimizin eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." dedi.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lıteröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı YusufÖzkan, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Halis Lektemur ve diğer yetkililer, NurcanKarakaya'nın (25) Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'ta oturan annesi Suudiye Demir'e (57), kızı ve torununun terör saldırısında yaşamını yitirdiği haberini verdi. Karakaya'nın babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

EŞİNİ ZİYARETTEN DÖNÜYORMUŞ

Nurcan Karakaya'nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, AA muhabirineyaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bacanağı Jandarma Astsubay Çavuş SerkanKarakaya'nın kendisini telefonla arayarak, "Nurcan'ın arabasında patlama oldu,Nurcan'ı kaybettik, çocuk ağır yaralı." şeklinde bilgi verdiğini söyledi.

Olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten ve teröre tepki gösterenErgüven, "Artık görüyoruz PKK'nın ne boyutta olduğunu, neler yaptığını, bumillete neler çektirdiğini biliyoruz. Lanet olsun. En son aldığım bilgiye göreeşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayıpatlatmışlar." dedi.

Karakaya ailesinin komşusu Battal Ayhan ise terörü lanetledikleriniifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin. Terör ülkemizin baş belası. Yuvayıkan, ocaklar dağıtan, ülkeyi, vatanı bölmeye çalışan hainler. " diye konuştu.

Nurcan Karakaya'nın babası Hakim Demir'in 14 yıl önce vefat ettiği,anne Suudiye Demir'in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın, Uşak'tan 11aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile ilçede görev yapan astsubay eşini ziyaret etmekiçin geldiği belirtildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın, daha önce görev yaptığıUşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yenibirliğinde göreve başladığı öğrenildi.

SERKAN KARAKAYA'NIN KAYSERİ'DEKİ BABAEVİNDE YAS VAR

Serkan Karakaya'nın Kayseri'deki babaevinde de yas var. Askeri yetkililer tarafından Melikgazi ilçesi Selçuklu MahallesiAdıbelli Sokak'ta oturan baba Mustafa ve anne Kezban Karakaya'ya acı haberverildi. Mahalle sakinlerinin ve yakınların Türk bayrağı astığı evin önündeKuran'ı Kerim okundu.

Anne ve bebeğinin cenazelerinin, yarın Otluca Dağ Komando TugayKomutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından uçakla Kayseri'ye uğurlanacağı vedaha sonra karayolu ile Şarkışla ilçesine getirilerek ikindi vakti ŞarkışlaMuhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceğibelirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresimevkisinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesisonucu sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya olay yerinde, ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'nekaldırılan 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise hastanede hayatınıkaybetti.

TERÖRÜN YÖNTEMİ HİÇ DEĞİŞMİYOR

Terör örgütü PKK'nın Hakkari'de bir anne ve bebeğini katlettiği saldırının benzerini bundan 38 sene önce terör örgütü ASALA da gerçekleştirmişti. Hem de aynı gün. Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen, 31 Temmuz 1980'de Atina'da uğradıkları saldırıda ASALA tarafından şehit edilmişti. Dışişleri Bakanlığı dün Twitter'dan yayınladığı anma mesajında "Terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Atina Büyükelçiliği İdari Ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen'i saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.