PKK'lı teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'in kamptan yeni kareleri ortaya çıktı - Haberler
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PKK'lı teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'in kamptan yeni kareleri ortaya çıktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın telefonunda yapılan incelemelerde, HDP'li vekil Semra Güzel'in birçok fotoğrafı bulundu. Tepki uyandıran kareler sonrasında Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi. Vekilin, "Sözlüm" dediği Bora ile birlikte PKK kampında çekilmiş başka fotoğrafları da ortaya çıktı.

Pkk'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyabakır milletvekili Semra Güzel'in kare kare pozları çıktı.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. Güzel ise kendisini açıkladığı bir mesaj paylaşarak, teröristten "Sözlüm" diyerek bahsetti.

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, Güzel'in kampta çekilen yeni fotoğraflarını servis etti. Görüntülerde vekilin kimi zaman sağlıkçı olarak boy gösterdiği kimi zamansa diğer kişilerle birlikte top oynadığı anlar yer alıyor.

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Gözde Nur Bayar
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