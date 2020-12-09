Pierre Webo kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Futbol kariyeri nedir? Başarıları nedir?

Kamerunlu eski futbolcu Pierre Webo kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Futbol kariyeri nedir? Başarıları nedir? İşte detaylar haberimizde...

PİERRE WEBO KİMDİR?

Kamerunlu eski futbolcudur. Santrafor pozisyonunda görev yapmaktadır.

Tam adı: Pierre Achille Webó Kouamo

Doğum tarihi: 20 Ocak 1982 (38 yaşında)

Doğum yeri: Bafoussam, Kamerun

Boyu: 1,81 m

Mevkii: Santrafor

KULÜP KARİYERİ

İlk yılları

Futbola ülkesinde Kouogat altyapısında başladı. Daha sonra Gambiya ekiplerinden Real de Banjul'da oynadı. 2000 yılında Uruguay'ın prestijli ekiplerinden Nacional'e transfer oldu. Burada iki sezon forma giydi.

İspanya yılları

İspanyol La Liga 2 ekiplerinden CD Leganés'le anlaşarak Avrupa'ya transfer oldu. Burada sadece 7 karşılaşmada görev alsa da CA Osasuna kulübünün yöneticileri Webó'nun kabiliyetini fark edip kendisini 2003-04 sezonunun başında buraya transfer ettiler. Burada oynadığı dört sezon boyunca İspanya liginin önde gelen forvet oyuncuları arasına girmeyi başardı. 2007-08 sezonunun yaz transfer döneminde gelen birçok transfer teklifinden tercihini RCD Mallorca'nın teklifinden yana kullanarak buraya transfer oldu.

İstanbul BB

Webó, 2011-12 sezonunun başında 1,25 milyon € bonservis karşılığına Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer olduğu açıklandı.[1] Bu transfer son anda olusan sorunlar yüzünden gerçekleşmedi. Transferin gerçekleşmeme sebebi olarak Webo'nun menajerin verilen teklifi hemen kabul etmemesi ve düşünmek için zaman istemesi ve bu zaman asamasında Eskişehırspor'un tüm transferleri bitirmesi gösterildi.[2] Bunun üzerine Webó Süper Lig'in başka bir ekibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor anlaşarak buraya transfer oldu.[3]

Webó, İstanbul BB formasıyla

İBB forması ile ilk maçında ilk golünü Galatasaray'a atan Webo, ikinci golünü ise Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor takımına atmıştır. 1 Ekim 2011 tarihinde Fenerbahçe'ye 2 gol atmış ve 4 büyük takımın 3'üne gol atma başarısı göstermiştir. Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Galatasaray'lı Semih Kaya ile girdiği bir pozisyon sonrası kırmızı kart görerek sahayı terk etmiş ve bu kart oyuncunun İstanbul BB forması ile gördüğü tek kırmızı kart olarak kayıtlara geçmiştir. Ligde normal sezonu 30 maç ve 13 gol ile tamamlayan Kamerunlu oyuncu, Süper Final Avrupa grubunda ise 6 maçın tamamında forma giymiş ve 2 gol atmıştır.

Fenerbahçe

Webó, 2012-13 sezonunun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştur[4]. Transfer bedeli olarak Fenerbahçe,İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3 milyon € ödediğini açıkladı.Fenerbahçede ki ilk golünü ise ilk maçı olan 3 Şubat 2013 tarihinde Kadıköyde oynanan Sivasspor maçında kafa vuruşu ile atmıştır. Böylelikle Webo İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan sonra da Fenerbahçe'de de ilk maçında golle tanışmış oldu. Webo 31 Mart'ta oynanan ve 2-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında da gol atmayı başarmıstır. Webo UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde SS Lazio karşısında penaltıdan bir gol kaydetmiştir. 2012/13 sezonunun 33. haftasında ezeli rakip Galatasaray'a attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.Fenerbahçe'nin 16 Eylül'de Kasimpasa ile yaptığı ve 3-2 kazandığı maçta Webo 2 gol kaydetmiştir. Webo, Süper Lig'in 12.haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında takımının ilk golünü atmıştır.

Osmanlıspor

Osmanlıspor,Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Pierre Webo ile 24 Temmuz 2015'te 2 yıllık anlaşma imzaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2003 yılında beri Kamerun millî takımına davet edilen Webó, millî takım forması altında özellıkle Fildişi Sahili millî futbol takımına karşı oynanan 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde dikkat çekmiştir. Bu karşılaşmada hat-trick yapmayı başarmıştır. Millî takımda Eto'o'nun partneri olarak görev yapmaktadır. Webó, 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Tunus karşısında gol atmayı başarmıştır ve Kamerun 2014 Dünya Kupası'na gıtmeye hak kazanmıştır. Webó, millî takımı bıraktığını 31 Ağustos 2014 tarihinde açıkladı. 2015 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalacak dönemin forvetleri Emmanuel Emenike ve Moussa Sow'dan sonra takımı yalnız bırakmamak için millî takımı bırakıp yalnızca Fenerbahçe'nin başarısına odaklanacağını belirtti.

BAŞARILARI

Kulüp

Nacional

Primera División (Uruguay): 2001, 2002

Osasuna

Copa del Rey: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2012-13

Süper Lig: 2013-14

Türkiye Süper Kupası: 2014

Bireysel

Copa Sudamericana: 2002 Gol Kralı