Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz

Aşı şirketleri ve dev ilaç sektörü, kendi aşısını pazarlamak için her yolu denerken, gelen ilk sonuçlar aslında hiçbirinin de mucize olmadığını gösteriyor. Çin aşısının ilk dozunun yüzde 50'ler seviyesinde etkili olduğu belirtilmişti. Benzer sonuçlar Pfizer/BioNTech aşısı için çıktı.

İngiliz The Guardian, Alman Frankfurter Rundschau ve İsrail'in Times of İsrail gazeteleri, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozdaki korumasının "açıklanan ve düşünülenden" daha az olduğunu yazdı.

MERKEL ORTAK ÜRETİM İÇİN RUSYA İLE GÖRÜŞECEK

Tüm bu gelişmeler olurken, Almanya Başbakanı Merkel'den ilginç bir hamle geldi. Rus aşısının Almanya'dan onay alması halinde, ortak üretim için Rusya ile görüşeceklerini söyledi. Rus aşısı, Pfizer/Biontech gibi mRNA değil, zayıf virüsle üretilmiş, klasik aşı.

İSRAİL'İN DANIŞMANI: EVET ÖYLE

Bu, yapılan aşılamalardan çıkan sonuçlara göre bir değerlendirme olurken, ülkenin koronavirüs danışmanı Nachman Ash da doğruladı ve ilk aşılamadan sonraki etkinliğin yüzde 52 olduğunu vurguladı.

İkinci dozda, koruma oranının yüzde 95 olacağı belirtiliyor ama bu koruma ikinci dozun 14 gün ardından ortaya çıkabiliyor. İkinci dozdan henüz o kadar çok sayıda yapılmadığı için bu oran da tam değil.

Ancak sağlık görevlilerindeki aşının yüksek oranda antikor ürettiği ve bunlarda aşılananların yüzde 98'inin vücudunda antikor oluştuğunun görüldüğü belirlendi.

LABORATUVARDA DA SAPTANDI

Pfizer/BioNTech'in aşısının İngiltere'deki koronavirüs mutasyonu, B.1.1.7'ye karşı etkili olduğu ancak Brezilya ve Güney Afrika mutasyonuna karşı hiç de aynı sonuçları vermediği laboratuvarda da saptandı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, İsrail'de yüksek aşılamaya rağmen Salı günü 10.000'den fazla yeni vaka tespit edildi ve aşılanmış kişilerden sadece 30 ile 40'ı İngiltere mutasyonunu gösterdi.

İngiliz mutasyonuna karşı koruma rakamla iyimser bulunur ve tıbbi olarak desteklenirken, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu için benzer sonuçlar çıkmadı. Bir İngiliz- Hollanda araştırma ekibi, aşıdan sonra vücudun oluşturduğu antikorların Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunu nötralize edemediğini saptadı. Pfizer/Biontech ise, şimdi mRNA aşısını buna göre yenilemekten söz ediyor.

İSVİÇRE'DE AŞIDAN SONRA KORONAVİRÜS

İsviçre'nin Valais Kasabası'nda ise, Steg VS'deki yaşlılar yurdunda 54 kişi, ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısını da yaklaşık iki hafta önce almıştı. Ancak bunların 15'i yeniden koronavirüse yakalandı.

Tesisin yöneticisi Martin Kalberattker, "Bu çok sinir bozucu bir durum" açıklaması yaptı. Bölgedeki doktorlar da hayal kırıklığı yaşıyor.

İlk aşılamadan sonra, düşük koruma nedeniyle virüs bulaşmasına şaşırmadıklarını ancak ikinci aşıdan sonra çıkan bu yüksek sayının şaşırtıcı olduğu belirtiliyor. Semptom gösteren kişilerin ileride yeniden aşılanacağı açıklandı.