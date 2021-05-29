Peugeot, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda hibrit 162 aracıyla ulaşım sağlayacak

Peugeot, 38 yıldır üst üste "Roland-Garros" Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın resmi ortağı olmaya devam ederken, etkinliğin bu yılki ayağında bir ilki gerçekleştirerek, turnuvada yer alacak oyuncuların, VIP misafirlerin ve yetkililerin tüm ulaşımını, tamamı elektrikli araçlardan oluşan bir...

Peugeot, 38 yıldır üst üste "Roland-Garros" Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın resmi ortağı olmaya devam ederken, etkinliğin bu yılki ayağında bir ilki gerçekleştirerek, turnuvada yer alacak oyuncuların, VIP misafirlerin ve yetkililerin tüm ulaşımını, tamamı elektrikli araçlardan oluşan bir filoyla sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, dünyanın en sevilen spor organizasyonlarından olan "Roland -Garros" Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndaki iş ortaklığında, 38 yılı büyük bir yenilikle geride bırakıyor.

Peugeot, bu yılki turnuvada bir ilki gerçekleştirerek turnuvaya katılan oyuncular, VIP konuklar ve tüm yetkililerin ulaşımını, tamamı elektrikli araçlardan oluşan bir filoyla gerçekleştirecek. 3'te 2'si şarj edilebilir hibrit ve 3'te 1'i tamamı elektrikli araçlardan oluşan toplam 162 adet Peugeot modeli, Roland-Garros'un en çevreci ulaşım ağına sahip spor organizasyonu olarak anılmasına katkı sağlayacak.

Çevreye duyarlı araçlar, prestijli tenis turnuvasında buluştu

Peugeot'nun bu yılki etkinlikte görev alacak olan çevreci filosu, 2019 yılı ile kıyaslandığında 7,5 kat daha düşük bir değerle, araç başına ortalama sadece 22,7 gr/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor. Emisyonlardaki bu önemli azalma, Peugeot'nun turnuva lokasyonu olan Porte d'Auteuil Bölgesi'nin hava kalitesini koruma konusundaki hassasiyetini de vurguluyor.

Turnuva aynı zamanda, düşük CO2 emisyonuna sahip çevreye duyarlı araçlar açısından Peugeot ürün gamının çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Etkinlikte PEUGEOT'nun marka elçiliğini ise Profesyonel Tenisçiler Birliği sıralamasına göre bugünün tenis dünyasının 1 numarası olan Novak Djokovic üstleniyor.

Roland-Garros kortlarında maça çıktığında Peugeot ismini polo yaka tişörtünde taşıyacak olan Djokovic, turnuvanın başında yayınlanmaya başlayacak olan 508 Peugeot Sport Engineered'e özel reklam kampanyasında da rol alacak. Peugeot ise Peugeot-Garros ile olan ortaklığının bir parçası olarak, turnuva boyunca özel bir platformda yeni 508 Peugeot Sport Engineered SW (Station Wagon) versiyonunu sergileyecek. Peugeot Sport Engineered giyim koleksiyonu, mevsime uygun tasarımıyla sportif bir görünüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, şarj edilebilir hibrit, elektrikli ve çevreci araçlara geçişleri konusundaki kararlılıklarını turnuvada bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Peugeot, son iki yıl içinde düşük ve sıfır emisyonlu araçları piyasaya sürme sürecini önemli oranda hızlandırdı. Bu yılın sonunda ürün gamımızdaki araçların yüzde 70'i elektrikli olacak. 2025 yılına kadar, tüm Peugeot ürün gamında elektrikli alternatifi olacak." ifadelerini kullandı.

Peugeot'un yeni marka kimliğinin geniş bir kitleye duyurulması konusunda da turnuvanın önem taşıdığının altını çizen Jackson, "Peugeot markası yaklaşık 40 yıldır deneyim, cazibe ve duyguları harekete geçirme olmak üzere, kendi değerlerini tenis dünyasıyla birleştiriyor. Roland Garros turnuvası sırasında tüm kıtaları kapsayan yüz milyonlarca televizyon izleyicisine yeni Peugeot logomuzu tanıtmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Gilles Moretton ise "Fransa Tenis Federasyonu, sürdürülebilir gelişmeye odaklanan bir strateji izliyor. Roland Garros turnuvası ise oldukça prestijli bir vitrin. Yaklaşımımızı göstermek bizim için çok önemli. Peugeot'nun turnuva için sunduğu 162 elektrikli araçlık filo, çevre bilinci çabalarımıza önemli ve sevindirici bir katkı." değerlendirmesinde bulundu.

Peugeot'nun turnuvada yer alacak filosu içerisinde yeni 508 Peugeot Sport Engineered, Peugeot 508 Hybrid, Peugeot SUV 3008 GT Hybrid, Peugeot SUV e-2008, Peugeot e-Traveller ve Peugeot e-Expert yer alıyor.

Böylelikle Peugeot, Fransa Açık Tenis Turnuvasını, dünyada tamamen elektrikli ulaşımla ilişkilendirilen, türünün ilk spor etkinliği haline getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt