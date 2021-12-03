Perran Kutman İlköğretim Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik düzenlendi

SANCAKTEPE, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Sancaktepe'de Perran Kutman İlköğretim Okulu'nda '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' vesilesiyle düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İlçedeki diğer okul müdürlerinin ve öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte okulda eğitim gören öğrencilerin sahne şovları salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

"ÖĞRENCİLERİMİN AZİM VE BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUM"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Perran Kutman İlköğretim Okulu Müdürü Ali Şahin, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada "3 Aralık bizim için kutlama günü değil, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş farkındalık günüdür. Bu programa katılan tüm engelli öğrencilerimin azim ve başarılarıyla gurur duyuyorum. Sizlerin sadece 3 Aralık'ta hatırlanmayıp yılın her gününde empati yapılarak evlere kapatılmadan eğitim ve öğrenim becerisinin artacağı sosyal projeler içerisinde görmek istediğimizi ayrıca belirtmek isterim" dedi.

"EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR"

Açıklamasının devamında etkinliğe katılan diğer okul müdürlerine ve öğrenci velilerine teşekkür eden Şahin, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'en büyük engel sevgisizliktir'. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok" diyerek konuşmasını tamamladı.

İşte okulda düzenlenen etkinlikten kareler;

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