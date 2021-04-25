Pençe operasyonlarında 120 hedef vuruldu, 31 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonların harekat bölgesinden açıklamada bulunan Akar, "Maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu. Terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.





Operasyonların başarılı şekilde sürdüğünü kaydeden Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları birçok operasyonu icra etti. Bunların sonunda teröristlerin son derece sıkıştığı, kaçacak delik aradıkları, iki gün üst üste yanı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Biz bu operasyonları, ülkemizin ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı, hudutlarımızın güvenliği, karakollarımızın ve üs bölgelerimizin emniyeti için yapıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız husus kendi güvenliğimiz ve bekamız için. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu onun dışında hiçbir hedefimizin olmadığını herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bugüne kadar bunu herkesin anlaması lazım. Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine son derece saygılıyız. Amacımız ve niyetimiz huzur ve güven içerisinde bir hayatı hem Iraklı kardeşlerimiz için hem de kendi vatandaşlarımız için hazırlamak ve bunun imkanlarını sağlamak. Bu konuda büyük çalışmalar yapıldı ve emekler sarf edildi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz."

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI TOPLAM 31"

"Şu anda Irak'ın kuzeyinde belli yerlerde bunları varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bunları oradan da söküp atacağız inşallah. 23 Nisan saat 17.40'tan itibaren topçularımızın başlattığı atışlarla Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlamış bulunuyor. Bu operasyonlar sonuna kadar devam edecek. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar. Bunlarla birlikte teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Şu ana kadar hava kuvvetlerimizin, topçularımızın açtığı ateş sonucu ne kadar teröristin etkisiz hale geldiğini bizim görmemiz mümkün olmamakla birlikte, bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 31. Bu arada maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Bu arkadaşlarımızın tedavisi için devletimiz seferber olmuş durumda"

"SON TERÖRİST ETKİSİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM"

"Bizim mücadelemiz PKK başta olmak üzere tüm teröristlere karşıdır. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhebi ve dini grupla problemimizin olmadığını, onları hedef almamızın söz konusu dahi olmadığını dünya alemin bilmesi lazım. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu her defasında söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. En son terörist etkisiz hale getirilecek ve bizim vazifemiz, operasyonlarımız bitecek. O zamana kadar durmak yok, operasyonlara devam edeceğiz. Teröristlerin ne kadar sıkıştığını, sözde elebaşlarının artık tükendiklerinin farkında olduğunu biliyoruz. Diğer teröristlerin de bunu biran önce anlayıp, vazgeçmelerini bekliyoruz. Bunların peşindeyiz. Bu işin bitmesi için bütün inleri, mağaraları, her taşın altını kaldırmak suretiyle bunları etkisiz hale getireceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, güçlüyüz. Buna inanın. Çünkü biz haklıyı, dürüstüz, doğruyuz."

"OLAYLARI SOYKIRIM DİYE NİTELEMEK GEÇEĞE AYKIRIDIR, GAFLETTİR"

"Bu işin sadece ilim adamlarına, bilim insanlarına, tarihçilere ait olduğunu, bunların siyasi karar konusu olmadığını, siyasi kararlar ne olursa olsun gerçekleri değiştiremeyeceğini, siyasi kararlarla birtakım lobiler iki kere ikinin beş olmadığını herkesin bilmesi lazım. Durumumuz çok açık. Bizim bu konudaki tutum ve durumumuzu herkesin bilmesi lazım. Yüz yıllarca birlikte güven ve refah içerisinde yaşayan ve hala birlikte yaşama iradesine sahip olan Türk ve Ermeni toplumlarının bir şekilde ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır, gaflettir, cehalettir, gerçeğin ve geleceğin tahribidir. Özellikle de bu konuyla alakalı olarak bu Amerikalıların kendi belgelerini, kendi imzalarını reddetmesidir, inkar etmesidir. Bu hiçbir şekilde olmayan bir konudur. Bununla ilgili mücadelemiz sonunda kadar devam edecek. Bu konuda bilim insanlarımızın çalışmalarıyla bunun aydınlığa kavuşacağını ve asil milletimizin haklı ve saygın yerini alacağını söylemek istiyorum."

"TSK MİLLETİN EMRİNDE"

"Yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bize verilen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sıralı amir ve komutanların emir ve komutası esastır. Bu emir ve komuta zinciri içerisinde herkes görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacaktır. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin emrinde, görevinin başında. Bizim işimiz gücümüz; asil milletimizin ve vatanımızın kara, deniz ve havada savunulmasıdır. Milletimizin egemenliğidir, bağımsızlığıdır. Bunun için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görevimizi bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."

MSB'DEN DE OPERASYONLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan açıklamada ise, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor. Komandolarımızın 'ara-bul-yok et' parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış EYP tuzakları ile silah ve mühimmat tespit edilmeye başlandı. Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 adet mayın, 24 adet EYP, 1 adet mağara, 4 adet hafif silah, 1 adet ağır silah, 1 adet roketatar, 151 adet hafif silah mühimmatı, 85 adet ağır silah mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı ve 2 adet havan/top mühimmatı ele geçirilerek mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) tarafından imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.