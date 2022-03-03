Pelin Akil kızlarını paylaşıp 'Ne anlatıyorlar' diye sordu, izleyenler kahkahalara boğuldu

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisinde rol alan Pelin Akil, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan'la nikah masasına oturdu. Akil, 2019 yılında da Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızlarını kucağına aldı. Her anını takipçileriyle paylaşan oyuncu, son olarak kızlarının bir videosunu paylaştı.

KIZLARININ KONUŞTUĞU VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Pelin Akil, eşi ve kızlarıyla eğlendiği anları sık sık takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor. Oyuncu, son olarak kızlarının konuştuğu bir videoyu paylaşarak "Bu ne bu? Ne anlatıyorlar sizce altta yorumlar bekliyorum" notunu ekledi. Akil'in paylaşımı kısa sürede 220 binden fazla izlenme alırken birçok sosyal medya kullanıcısı da yorumlara kahkaha emojileri koydu.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Şarkıcı Bengü Alin ve Lina'nın eğlenceli videosuna kayıtsız kalamayarak "Allah'ım aklımı kaçıracağım" yorumunu yaparken yeni baba olan Emre Karayel de "Yiyeceğim ya" yazdı.