Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimdir? Payitaht karakterleri ve oyuncuları

II. Abdülhamid Bülent İnal 1- 1842'de doğmuştur. Babası Abdülmecid'dir. Annesini on yaşındayken kaybeder. Tutumludur. Bu tutumlu hali, tahta çıktığında saray masraflarını kısarak büyük bir maddi dönüşüm yaratmasını sağlar.

Bidâr Kadınefendi Özlem Conker 1-128 Sultan Abdülhamid'in eşi, Şehzade Abdülkadir'in annesidir. Sarayda sözü geçen, otoriter, eğitimli ve kültürlü biri olmasının yanı sıra sözüne itibar edilen biridir.

Saliha Sultan Vildan Atasever 129- II. Abdülhamid'in eşlerindendir. Bidâr Kadınefendi'nin, İstanbul'dan ayrıldıktan sonraki davetiyle, Yıldız Sarayı'na döner. Ama Naime Sultan tarafından çok da iyi karşılanmaz. Sultan'ıyla özlem gidermek için aşırı sabırsızlanmaktadır.

Mahmud Paşa Hakan Boyav 1- Son derece hırslı bir Osmanlı paşası. Ona göre devlet Batı'ya teslim edilmeli. Yıllar önce Sultan Abdülhamid'e karşı bir darbe girişimine adı karışmış olsa da Abdülhamid onu affetmişti. Fakat Mahmut Paşa geçmişinin o karanlık yollarında yeniden yürümeye başlıyor. "Hırsız içerdeyse kapı kilit tutmaz!"

Tahsin Paşa Bahadır Yenişehirlioğlu 1- 13 yaşından beri ömrünü devletine adadı! Yeteneği ve dürüstlüğü ile Mabeyn Başkatipliğine yükselmiştir. Devlet-i Aliyye, onun için Sultan Abdülhamid demek!

Şehzade Abdülkadir Can Sipahi 1- Sultan Abdülhamid'in ve Bidar Kadın Efendinin oğlu! Asi bir kişiliğe sahiptir. Babası Sultan Hamid ona ne kadar nasihat etse de o yine bildiğini okur. Başladığı her iş kötü biter. Siyasetle ilgilenmeyi sever.

Theodor Herzl Saygın Soysal 1- 1860 yılında Budapeşte'de fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Her şeyini Yahudi devleti için feda edebilir. Hızlı, açık sözlü ve planlayıcıdır. Kararlarını hemen uygular, hatasından kolay kolay dönmeyen bir karaktere sahiptir.

Naime Sultan Duygu Gürcan 1- Sultan Abdülhamid'in ve Bidar Kadın Efendinin kızı.

Prens Sabahaddin Kaan Turgut 1- Seniha Sultan ve Mahmud Paşa'nın oğludur. Dönemin önde gelen entelektüellerinden evde özel eğitim gördü ve bir Batılı gibi yetiştirildi. Babası gibi hürriyet sevdalısıdır ve ona göre Osmanlı'nın kaderi Batı'dadır. Hürriyet için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Fehime Sultan Elif Özkul 1- 33. Osmanlı Sultanı V. Murad'ın kızıdır. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilip yerine V. Murad'ın geçirilmesi girişimleri nedeniyle Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde tutulmaktadır.

Hatice Sultan Gözde Kaya 1- V. Murad'ın kızıdır. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilip yerine V. Murad'ın geçirilmesi girişimleri nedeniyle Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde tutulmaktadır. İntikam duygusu kuvvetlidir.

William Hechler Cem Özer 111- Yeni İngiliz sefiridir. II. Abdülhamid'e açık bir şekilde düşmanlık ilan etmiştir. Aynı kendi adında bir oğlu vardır ama 12 senedir görüşmemektedirler. Masonlar'ın oyunuyla Yıldız Sarayı'ndan çıkarken arabası patlatılmış ve ölü gibi gösterilmiş, ve II. Abdülhamid, bir İngiliz sefirini öldürmüş gibi gösterilmiştir.

Ama yine II. Abdülhamid zekasıyla Hechler'in ölmediğini kanıtlamıştır. Ayrıca Mason Paşanın adını da bilen kişilerdendir.

Emanuel Karasu Ali Nuri Türkoğlu 2- Jön Türkler'in tanınmış üyelerindendir. Tanınmış bir Yahudi kökenli tüccar ailenin mensubudur. Osmanlı Devleti'nde masonik faaliyetlerin öncüsüdür. Türkiye'deki değişik Musevi kuruluşlarının işbirliği yapması için çalışmıştır.

Ahmet Celalettin Paşa Cem Uçan 75- Ahmet Paşa, kendini devletine ve Abdülhamid'e adamış bir devlet adamı. Devlete ve millete olan sadakatini öyle bir kanıtlamış ki, Abdülhamid'den en mühim vazifelerden birini almış. Ser hafiyelik... Dünyanın dört bir yanından gelen Jurnaller onun önünden geçip, Abdülhamid'e sunuluyor. Onun önemsedikleri ancak takip ediliyor. Onun devlet içindeki kudretine ulaşan pek az kişi var. Kimseye başını eğmez, yalnız müsaade alırsa Hakanının önünde başını kaldırır. Bütün devlet erkanı onun celalinden çekinir. Yeri geldiğinde, düşmanın karşısına çıkar. Bileğini büken olmamıştır. Abdülhamid'in yanında bir sur gibi dikilir, devlete düşmanlık edenlerle çarpışır.

Zülüflü İsmail Paşa Arif Pişkin 89- Sultan Abdülmecid'in saray dışı doğmuş oğludur. II. Abdülhamid'in üvey kardeşidir. Birçok kez ihanet ettiği sanılmış fakat sonradan masumluğunu kanıtlamıştır. Manyasizade Refik Bey ile işbirliği yapmaya başlamış ama Manyasizade'nin teşkilatının Mason düşmanlığının yanında II. Abdülhamid'e de düşman olduğunu öğrenince teşkilatla ilişkisini kesmiş ve II. Abdülhamid'e yardım etmiştir.

Ayrıca sarayda Mason bir Paşa'nın ajanlık yaptığı iddialarından sonra Ahmet Celaleddin Paşa'yla çok büyük tartışmalar yaşamıştır hatta Ahmet Paşa tarafından vurulmuştur.

Eşref Aziz Paşa İsmail Hakkı Ürün 120- Çöl Kartalı da olarak bilinen, kendini ülkesine adamış Akabe kumandanı. Ali Osman adında bir oğlu vardır. Oğlu saldırıya uğramış ve felç kalmıştır. Eşref Aziz de bunun intikamını almak için Payitaht'a dönmüştür.Halil Hâlit'ten sonra hafiyelerle Payitaht'ın huzurunu tayin etmek için uğraşmaktadır.

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Yılmaz Meydaneri 120- II. Abdülhamid'in 1903'te göreve getirdiği sadrazam paşa. II. Abdülhamid'in rahatsızlığının arttığı sıralarda ülke işlerini çok iyi yürütmüştür ve Hakan'ın takdirini kazanmıştır fakat kara zindana atılan Manyasizade'yi zindandan gizlice çıkartarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kristaphor Mikaelyan (Mika) Hakan Bilgin 121- Ermeni Devrimci Federasyonu'nun 3 kurucusundan biri. İlk saatli bombanın mucididir ve II. Abdülhamid'i suikastle öldürme hayalleri kurmaktadır fakat bu şuan için gerçekleşmesi çok zor bir hayaldir. Ayrıca Tatavlalı ve Zakaryan'la beraber Eşref Aziz'i öldürmek için uğraşır.

Manyasizade Refik Bey Ali Buhara Mete 120- Mason karşıtı bir teşkilatın lideri olan Manyas, aynı zamanda Ahmet Paşa'yı kullanarak Abdülhamid'i yıkmak için uğraşır.

Tatavlalı Mehmet Korhan Fırat 120- Payitaht'ta kabadayılık yapan ve dünyanın ilk saatli bombasını icat eden Kristaphor Mikaelyan'a yardım eden kişi. Akabe kumandanı Eşref Aziz Paşa'nın oğlu Ali Osman'ın felç kalmasına neden olmuş, Eşref Aziz'in de bunun üstüne Payitaht'a dönmesiyle çatışmaya başlamıştır. Zakaryan'la beraber Eşref Aziz ve hafiyelerin üstüne çok oyun oynamışlardır.

Zakaryan Mesud Uz 120- Ermenistan'ı kurmak için uğraşan Payitaht eşkıyası. İstanbul'da cenaze, banka gibi birçok işletmesi vardır. Mikaelyan ve Tatavlalı'ya yardım etmektedir fakat Eşref Aziz'den dolayı işlerinde çok başarılı olamamaktadır. Karekin adında bir abisi vardır.

Karekin (Armen) Pastırmacıyan Ömer Akgüllü 128- Zakaryan'ın abisidir ve Payitaht eşkıyasıdır. Eşref Aziz'in, kardeşine işkence yaptırdığını öğrenince Payitaht'ta, Eşref Aziz'i öldürmek için çalışmaya ve Mikaelyan'a yardıma başlamıştır. Hafiyeleri ve Eşref Aziz'in oğlunu kaçırmış ve hafiye Asaf Emre'yi şehit etmiştir.

Eskidarlı Vahap Burak Haktanır 121- Payitaht'ı iyi bilen, kabadayılara fırsat tanımamak için uğraşan işletmeci. Payitaht'a giren matbaa ve para basma makineleri önce onun kontrolünde olur. Eşref Aziz'in Payitaht'a dönmesiyle, Tatavlalı ve Zakaryan'ın oyunlarını beraber bozmuşlardır. Ayrıca Yahya Emice'nin kardeşi gibidir.

Ali Osman Arben Akış 120- Akabe kumandanı Eşref Aziz'in oğlu. 7 yaşlarındadır. Halep'te Tatavlalı yüzünden felç kalmıştır. Babasının yanında Payitaht'a dönmüştür ama orada da birçok oyuna alet olmuştur ve kaçırılmıştır.

Bitirilen karakterler

Bidâr Kadınefendi Özlem Conker 1-128 II. Abdülhamid'in eşi, Mehmed Abdülkadir Efendi'nin ve Naime Sultan'ın da annesidir. Sarayda sözü geçen, otoriter, eğitimli ve kültürlü biri olmasının yanı sıra sözüne itibar edilen biridir. Ama sarayda huzuru kaçırdığını düşündüğü için İstanbul'dan ayrılmıştır.

Halil Halit Bey Gürkan Uygun 55-119 Sözünü Kadıdan bile sakınmayan, Allah'a inancıyla ve bir tek boyun eğdiği Abdülhamid'e sadakatiyle, Sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli, sesi. Her şeye ve herkese tahammülsüzdür. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve herkesin dilinden konuşmayı iyi bilir. Her türlü ortama girer, çıkar. Nerede bir haksızlık görse müdahil olur, sessiz kalamaz. Yumrukları da, belinde taşıdığı bıçağı kadar ölümcüldür. Bileğini büken, sözünü çiğneyen adam yoktur. Bir tek Zeynep... Tahammül sınırlarını aşar, Halil Halid'i verdiği sözden geri koyar, koyu bir aşka atar.

Zülfet Kalfa Zeynep Özan 2-128 Bidâr Kadınefendi'nin kalfasıdır. Onun en yakınındaki kişidir ve Sultan'ına çok sadıktır.

David Grun Şakir Güler 90-111 Şehzade Abdülkadir'in dostluğunu kazanmaya çalışan bir siyasetçi.

Zalman David Levontin Sermet Yeşil 93-112 Savaş taktikleri konusunda uzman, global sermayenin üst düzey liderlerindendir. Ayrıca, II. Abdülhamid'in yanına 'Gustav' adıyla sızmış ve Selim Paşa'nın akli dengesini bozarak, Maktel adıyla onu kötü işlerinde kullanmıştır.

Aleksandr İsrail Parvus Kevork Malikyan 18-54 Global Monarşi'nin veziri olan bir devrimcidir. Melike ve Samir'in babası Efraim Efendi'yi öldürtmüştür. Herzl'e İsrail'in kurulmasında finansal destek vermektedir.

Seniha Sultan Selen Öztürk 1-89 Sultan Abdülhamid'in kız kardeşidir. Akıllı ve kurnazdır. Hırslı ve cesur yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Devletin gelenek ve kaidelerine bağlıdır. Ağabeyi Sultan Abdülhamid'i çok sevse de Osmanlı Hanedanı'nın devamı onun için daha önemlidir.

Gazi Osman Paşa Aydın Sığalı 1-53 1832 doğumludur. Başarılı bir Osmanlı komutanıdır. Plevne Savunmasındaki üstün başarılarından dolayı Abdülhamid Han tarafından Gazi unvanını almıştır. 1900 yılında ölmüştür.

Vambery Amca Güven Kıraç 55-88 II. Abdülhamid'in yakın dostu.

Hemşire Zeynep Sedef Avcı 55-82 Bidâr Sultan ile yolları Kesişen bir hemşire.

Melike (Ahsen) Ezgi Eyüboğlu 1-39 Son derece duygusal bir Balkan güzeli. Zeki, alçak gönüllü ve iyi niyetlidir. Geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybetmiştir ve geçmişini hatırlamak en büyük gayesi olmuştur.

Yusuf İbrahim Kendirci 1-27 Ömer'le aynı sokakta doğup büyümüştür. 13 yaşında ailesini kaybedince Ömer'in ailesinin yanına yerleşmiştir. Ömer ile beraber mücadele için yeminlidir. Ancak zaafları yüzünden Ömer ile karşı karşıya gelebilir.

Hiram Berkan Şal 1-18 Payitahta Vatikan tarafından gönderilmiş bir papaz! Aslında papazdan çok ajan. İlk cinayetini 4 yaşında işledi. Oldukça kurnazdır. Onun için her cinayet Tanrı'ya bir adak demektir. Abdülhamid'e suikast girişiminde bulunmuş fakat başaramamıştır. Abdülhamid'e bağlanarak onun yeni hafiyesi olmuştur.

Ömer Akın Akınözü 1-17 Cesur, atılgan ve korkusuzdur. Sokaklara hakimdir. Devleti ve milleti onun yumuşak karnıdır. Çok iyi silah kullanır ve dövüşür.

Fatma Pesend Hanım Zeynep Özder 4-17 Sultan Abdülhamid'in eşidir, aynı zamanda hamiledir.

Kolağası Celal Umut Kurt 1-9 Nişancılık konusunda usta, silahları oldukça iyi kullanmaktadır. Düşündüğü tek şey ise devletin bekası ve sultanın var olmasıdır. İhanet kelimesi hayatının hiçbir yerinde yoktur! Sultana karşı yapılabilecek her ihaneti önlemek için ant içmiştir.

Samir Emre Kentmenoğlu 1-9 Hafızasını kaybetmiş olan Melike'nin abisidir, gazetecidir. Sonuna kadar muhaliftir ve anarşisttir. Sultan Hamid'den babasının intikamını almak için payitahta gelmiştir. Ancak onun için intikam öldürerek değil, yazarak alınır!