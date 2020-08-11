Pandemi döneminde habercilik? ödülleri sahiplerini buldu
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Pandemi döneminde habercilik? ödülleri sahiplerini buldu

?Pandemi döneminde habercilik? ödülleri sahiplerini buldu İSTANBUL, (DHA) İSTİNYE Üniversitesi öğrencilerinin verdiği oylar sonucu belirlenen '#İstinyeli Ödülleri'nin, 'Pandemi Döneminde Habercilik' alanında kazananları belli oldu.

11.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:28

?Pandemi döneminde habercilik? ödülleri sahiplerini buldu İSTANBUL, (DHA) İSTİNYE Üniversitesi öğrencilerinin verdiği oylar sonucu belirlenen '#İstinyeli Ödülleri'nin, 'Pandemi Döneminde Habercilik' alanında kazananları belli oldu. Ödül töreni, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 19: 00'da İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, İstinye Üniversitesi öğrencilerinin oyları ve Liv Hospital'ın katkıları ile bu sene 3'üncüsü düzenlenen '#İstinyeli Ödülleri' sahiplerini buldu. İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerin verildiği etkinlik bu sene, 'Pandemi Döneminde Habercilik' başlığı ile gerçekleşti. Kamuoyunu aydınlatıcı yayınları ile öne çıktığı belirtilen medya mensupları ve yeni medya/dijital platformlarda bilgi aktaran isimler, 16 farklı kategoride İstinye Üniversitesi öğrencileri tarafından belirlendi. PANDEMİ SÜRECİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİ BASIN MENSUPLARI İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz'ün konuşmasıyla başlayan törende Prof. Dr. Karaöz, Kamuoyunun bilime ve bilimsel düşünmenin güvenilirliğine büyük bir ihtiyaç duyduğu pandemi döneminde, İstinye Üniversitesi'nin ve akademisyenlerinin bilimsel çalışmaları yanında kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları da yaparak salgınla mücadeleye destek verdiklerini belirtti ve benzer bir sorumluluğu İstinyeli öğrencilerin de göstermesinden duyduğu mutluluğu paylaştı. Prof. Dr. Karaöz basın mensuplarının pandemi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Aralık ayı sonunda başlayan bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu sürecin etkilediği ilk alan sağlık. Dolayısıyla sağlık çalışanları gerçekten kahramanca çalıştılar ve hala çalışmaya devam ediyorlar. Bu sürecin en önemli aktörlerinden birisi de basın diyebiliriz. Çünkü halkın doğru bilgilendirilmesi, halka korona sürecinin anlatılması, korunma yöntemleriyle ilgili bilgi verilmesi gibi birçok yönden, kameramanından muhabirine, televizyon kanallarındaki tartışma programlarına kadar medya mensupları büyük çaba sarf etti. Biz de İstinye Üniversitesi olarak bir ödül töreni düzenlemek istedik. Pandemi sürecinin asıl kahramanları sağlık çalışanları olmakla beraber bu noktada sürece ciddi katkı veren basın mensuplarını da ödüllendirelim dedik. Öğrencilerimiz ile 16 farklı kategoride seçici kurulumuzun önerdiği adaylar arasında oylama yaptık ve sonuçta bugün 16 farklı kategoride hem medyada görev alan hem de jüri özel ödülü kategorisinde ödülleri takdim ettik.?

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN SONRA İKİNCİ KAHRAMANLARIMIZ? Basın mensuplarının çalışma koşullarının zorluğundan bahseden Prof. Dr. Karaöz, "Basın mensupları hayatımızın her yerinde varlar. Savaşlarda, depremlerde, büyük felaketlerde varlar. Pandemi sürecinde de var oldular ve bu sürecin doğru algılanması, doğru yönetilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi noktasında ciddi katkı verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Bu noktada basın mensuplarımızı, sağlık çalışanlarımızdan sonra ikincil kahramanlarımız ilan ettik? dedi. Topluma Güven Veren Hekim Kategorisi'nde ödül alan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın da konuşma yaptığı törende, üniversite öğrencileri ve kamuoyuna koronavirüs ile güncel bilgi verildi ve sosyal sorumluluk mesajları aktarıldı. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun bir şekilde İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene ödül sahipleri, öğrenciler ve üniversitenin akademik kadrosu da katıldı. Ödülünü almaya gelemeyen ödül sahiplerinin öğrenciler için hazırladığı videoların da barkovizyonda gösterildiği törende Toplumu Bilinçlendirme Projesi kategorisinde 'Maske Tak' şarkısı ile ödül alan MFÖ grubu adına Fuat Güner de törene katılarak plaketini aldı.

KATEGORİLER VE KAZANANLAR En İyi Ana Haber Programı Fatih PORTAKAL - FOX Haber En İyi Tartışma Programı Ahmet HAKAN - Tarafsız Bölge/ CNN Türk En İyi Hafta İçi Sabah Haber Programı Ahu ÖZYURT - 10'dan 12'ye/ TV100 En İyi Hafta Sonu Sabah Programı Oylum TALU - Burası Hafta Sonu/ Habertürk En İyi Bilim Programı Fatih ALTAYLI - Teke Tek/ Habertürk En İyi Muhabir Özay ERAD - TGRT En İyi Köşe Yazarı Deniz ZEYREK - Sözcü Gazetesi En İyi Sağlık Sayfası Didem SEYMEN - Sabah Gazetesi En İyi Eğitim Editörü Ceyda KARAASLAN - Sabah Gazetesi En İyi Dijital Haber Platformu ONEDIO En Çok İlgi Çeken Yeni Medya Mecrası BBC NEWS TR Vaka Sayılarının Takip Edildiği En Güvenilir Mecra Dr. Fahrettin KOCA - Sağlık Bakanı/ Twitter ÖZEL ÖDÜL En Aktif Pandemi Muhabiri Yeşim SERT - Anadolu Ajansı Topluma Güven Veren Hekim Prof. Dr. Ateş KARA/ Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi En Etkili Yeni Nesil Yayıncı İnci ABAY CANSABUNCU/ Instagram En Etkili Yeni Nesil Yayıncı Dr. Sertaç DOĞANAY/ Linkedin Toplumu Bilinçlendirme Projesi MFÖ - Maske Tak Şarkısı

Pandemi döneminde habercilik? ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: DHA

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