Özgecan'ın Katil Zanlısı Fatih Gökçe Yeniden Yargı Önünde

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşetin kurbanı Özgecan Aslan'ın cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 27 yaşındaki Fatih Gökçe, hakkında 'cinsel saldırı suçundan' verilen 24 yıl hapis kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Gökçe, savunmasında Özgecan'ı cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü. Gökçe'nin avukatı Yargıtay'ın verdiği kararın yerinde ve yetersiz olduğunu söyledi. Hakim duruşmayı 29 Eylül 2017 günü saat 14.00'a erteledi. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgecan Aslan'ı öldüren sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken'i 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba Necmettin Altındöken'i 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe'nin ise 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında, 'Adam öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken Gökçe hakkında 'cinsel saldırı' suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozdu.



Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Fatih Gökçe, Osmaniye'deki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan'ın aileyi temsilen geldiği duruşmayı, Mersin ve Adana Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve bazı kadın örgütleri de izledi. Fatih Gökçe'nin avukatı mahkemede, Yargıtay'ın verdiği kararın yerinde ve yetersiz olduğunu söyledi. Yaklaşık 8 saat süren mahkemede sık sık 'şuurum yerinde değildi' ve 'depresyondaydım' diyerek çelişkili ifadeler veren Fatih Gökçe, suçlamaları kabul etmedi. Askerlik yapmadığını söyleyen Gökçe, Suphi Altındöken'in de askerlik yapmadığını ifade ederek, olay günü Suphi'nin istediği için benzin satın alarak getirdiğini ve ne için kullanılacağını bilmediğini söyledi.



Gökçe, "Minibüse bindiğimde çok ağır bir kan kokusu vardı. Biri yatıyordu, her taraf kandı ama bakmadım. Evin önündeyken Suphi babasından bıçak istedi. Minibüse bindikten sonra Özgecan'ın elleriyle birlikte çıktı. Hatta bana elleri göstererek şaka yapmak istedi. Ben de 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Ölü ölü, dedi bana. Elleri sonra bir çuvala koydular. Yaptım, ettim, gittim ama isteyerek değil, şuurum yerinde değildi. Şimdi kafama vuruyorum keşke şöyle yapsaydım, diye. Çocuğumun velayet mevzusu vardı. Ondan dolayı depresyondaydım" dedi.



Fatih Gökçe, maktule cinsel saldırıda bulunmadığını savunarak suça sürüklediklerini ileri sürdü. Cezaevine girdiği günden bu yana tek kişilik hücrede kaldığını belirten Gökçe, "Olaydan sonra maktulün ellerinin benim arabamda bulunduğu söylendi. Tedirgin oldum, ne yaptığımı ne konuştuğumu bilmiyorum. Beni suça sürüklüyorlar, iftira atıyorlar. Ben bunları ailemin şerefi için söylüyorum. Bu işi benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Daha önce ifade verirken kendimde değildim. Şuanda bile elim ayağım titriyor. İfade vermekte zorlanıyorum. Depresyondaydım" dedi.



Hakkındaki cinsel saldırı suçlamasını kabul etmediğini belirten Gökçe, "5 dakikalık zevk için hayatımı karartmam. Ben bir şey yapmadım. Ben kamyon şoförüyüm tek gözümle bile araba kullanırım" dedi.



Mahkeme başkanının "Şuurum yerinde değildi, uyurgezer gibiydim diyorsun ama Toroslar'a kadar araba kullanmışsın. Tek göz ile bile araba kullanırım diyorsun" şeklindeki sorusu üzerine de Gökçe, "Ne yaptığımı bilmiyordum. Bir ara önde oturuyordum, sonra arka tarafta oturdum" şeklinde karşılık verdi.



Mahkeme heyeti, yaklaşık 8 saat süren duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



Mahkeme bitiminde sonra açıklama yapan Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, Mahkemenin, ilk verdiği kararda direnmesini beklediklerini söyledi. Küçük, "Daha önce yerel mahkeme her üç sanığa canavarca hisle adam öldürme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve sanık Ahmet Suphi Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan dolayı hapis cezası vermişti. Yargıtay canavarca hisle adam öldürme suçundan dolayı her üç sanık hakkında da verilen kararı da onadı. Suphi Aldındöken öldüğü için onun hakkında kararın düşmesine karar verilmesi gerekti ki, bu yasanın doğal sonucudur. Fatih Gökçe hakkında ise nitelikli cinsel saldırı suçu yönünden mahkumiyet verilmesine yeterli derecede delil olmamasına rağmen ceza verilmesi hukuka aykırı buldu ve bozma kararı verdi. Bu nedenle bozma kararı üzerinden yeniden yargılama yapıldı ve bu duruşma bu günlük sona erdi. Mahkeme Fatih Gökçe'nin savunmasını yeniden aldı. Sorular soruldu, savunmasını yaptı. 29 Eylül'e ertelendi. Eksiklikleri tamamlamak ve dosyayı incelemek üzere. Bizim edindiğimiz izlenim şu aslında biz bu bozma kararını öğrendiğimiz tarihten itibaren bu kararın kesinlikle hukuka uygun olmadığını, adam öldürme gerekçesinin zaten nitelikli cinsel saldırı suçlarının delillerini ortadan kaldırmak, tamamen yok etmek amacıyla bu suçu işledikleri ve mevcut diğer delillerle birlikte adli tıp raporu, tanıkların beyanları ve son olarak da Ahmet Suphi Altındöken'in de Fatih Gökçe'nin cinsel saldırı suçu işlediği yönündeki beyanıyla bizce cinsel saldırı suçu kesinliğe varmıştır. Bu nedenle de biz mahkemenin direnme kararı vereceğini umuyoruz. Kamu vicdanı açısından da böyle olması gerekiyor" dedi.



Özgecan Aslan'ın amcası Aslan ise adliye bahçesinde basın açıklaması yapmalarına polis tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi. Aslan, "Daha önce burada konuşmamıza izin verilip de şu an izin verilmemesinin bir amacı var mıdır, bilmiyorum. Sanırım kamuoyunun baskısı eskisi gibi olmadığı için herhalde birileri güç alıyor ki, bunun bir başka örneği de çok güzel amaçla kurduğumuz Özgecan Aslan Derneğinden ağabeyim istifa ettirilerek bir hanımefendinin geçmesi neticesinde özel amaçları için derneğimizi kullanmakta, kendi şahsi çıkarı için kullanmakta yine yalnızız. Şu an herhalde yalnızlığın bir sonucunu yaşıyoruz. Mahkeme olarak da mahkeme heyetinin saatlerdir caninin dalga geçmesine rağmen, saatlerdir manevra yapmasına rağmen onun görüldüğünü düşünüyorum ve bir sonraki mahkemede inşallah yüce Türk milleti adına karar veren mahkemelerin, yüce Türk milletinin nabzına göre bir karar vereceğini düşünmek istiyorum ve umuyorum" şeklinde konuştu.



KADIN ÖRGÜTLERİ TEPKİLİ



Dava öncesi Tarsus Adliye bahçesinde toplanan çeşitli kadın örgütleri sanığa tepki gösterdi. KADEM üyesi grup, ellerindeki dövizlerle adliye bahçesinde bir süre bekledi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Ayşen Ece Kavas ise, gerçekler açığa çıkana kadar, biz mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. CHP Kadın Kolları MYK üyesi avukat Nevin Zaimoğlu ise yerel mahkemenin kararında direnmesini istedi.



