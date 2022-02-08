Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor - Haberler Magazin
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Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyleyerek yüzünün kanlı fotoğrafını paylaşan Mihriban Hurmacı, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaşadıklarını anlatan Hurmacı, "Özer 500 TL- 1000 TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL'den fazla" diyerek ekonomik şiddete uğradığını da söyledi.

Mihriban Hurmacı, 2015 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu Özer Hurmacı'nın telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını ve mesajlarını gördüğü için çıkan tartışmada şiddete maruz kaldığını söyledi. Çocuklarının gözü önünde darp edildiğini anlatan Hurmacı, evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. Eşinden şikayetçi olan ve darp raporu alan Mihriban Hurmacı, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"YÜZÜMÜ YUMRUKLADI, KAFAMI CAMA VURDU"

Olay gününden bahseden Mihriban Hurmacı, "Olay perşembe günü oldu. Yemekteydik, her şey normaldi. Sonra eve geçtik, Özer çocuklarla yukarıdayken içime bir his doğdu telefonuna baktım. Orada kadınlarla mesajlaşmalarını gördüm. Yukarı çocukların yanına çıktım, 'kim bu kadınlar?' diye sordum. Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden. Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim. Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar" dedi.

Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor

"ÖZER BANA 500 TL GÖNDERİYORDU"

Eşinin çalışmasına izin vermediğini söyleyen Hurmacı, yaşadığı ekonomik şiddet için de "Özer son zamanlarda 3 günde bir 500 TL - 1000 TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL'den fazla… Sen bana bin TL gönderiyorsun ama ben senin üç çocuğuna bakıyorum. Bundan sonra Özer ile barışmam asla söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor

Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor

Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Kadına şiddet, Özer Hurmacı, Tv8, Magazin, Haber

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Yorumlar (2)

Mehmet :

3 günde 500-1000 TL yi beğenmiyor iki gün sonra ondanda olursan görürsün gününü arabasının benzini 1000 TL ye doluyormuş 3günde bir depomu harcıyomuş

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Ütopik Yorumcu:

Gerçekse buna türkiyede ekmek veren kulüpleri ayıplamak lazım

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