Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi

Kalp Atışı dizisiyle yıldızı parlayan ve sonrasında Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerinde rol alan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol aldı. Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan galasına 2 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümen ile katıldı.

BEBEK BEKLİYORLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda bir hastanede görüntülenmiş ve Tümen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından sosyal medya hesabından Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşan Lara Tümen, "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Dün akşam sevgilisi Selahattin Paşalı'nın başrol olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına katılan Tümen, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da Tümen'in karnını tutarak poz vermeyi ihmal etmedi.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdikten sonra Babil, Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerde de rol aldı.