Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K (22) tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kısa sürede gözaltına aldığı E.K., Aktaş'ı başka birine benzettiği için bıçakladığını öne sürdü.

Olay, önceki gün saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak'ta meydana geldi. E.K., oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp, kaldırımda yürüyen Eşe Aktaş'ı takibe aldı. Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan E.K., cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş'ı sırtından yaralayıp kaçtı. Aktaş'ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisteki sorgusu süren E.K., adliyeye sevk edilecek.