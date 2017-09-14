Osmanlı'nın Türk-İslam Kent Dokusu Ortaya Çıkarılacak

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, kazı yapılan 5 bin 600 metrekarelik alanda Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıla ait kamu yapılarının yer aldığını belirterek, "Belediye binası, mahkeme binası, milli eğitime ait yerler, dükkanlar ve binalar var. Bizim Doğu Anadolu Projesi ile oluşturduğumuz proje çerçevesinde bu alanların tekrar ihya edilmesi ve gerçek işlevlerine dönüştürülmesi var." dedi.



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Van Kalesi'nin güney kısmındaki "Eski Van Şehri" alanında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.



Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği kazı çalışmalarında Osmanlı Devleti'nin Türk-İslam kent dokusunun yeniden ayağa kaldırılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.



Doç. Dr. Konyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürüttükleri kazı çalışmalarının ikinci aşamasını başlattıklarını söyledi.



Konyar, kazı çalışmalarının ikinci aşamasının bakanlık ile DAP idaresi tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "18. ve 19. yüzyıla ait Osmanlı'nın Türk-İslam kent dokusunu tekrar ayağa kaldırmak için çalışma yürütüyoruz. Bu arada şehrin animasyon çalışmaları da devam ediyor. 4 ay içinde animasyon çalışmalarıyla eski Van şehrinin kent dokusunu anlatacak, camileriyle, kiliseleriyle yaklaşık 10 dakika sürecek film çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız." diye konuştu.



Eski Van Şehri'nin 45 hektarlık bir alanı kapsadığını ve bunun tamamının kazılmasının arkeoloji ve sanat tarihi açısından doğru olmadığını dile getiren Konyar, dar alanlarda modelleme çalışması yaparak bölgenin turizm potansiyeli açısından bir destinasyon noktası olmasını istediklerini anlattı.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) ve DAP destekli 3 kilometrelik yürüyüş yolu projelerinin de olduğunu anımsatan Konyar, şöyle devam etti:



"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu konuda oldukça yapıcı yaklaşıyor ama yerel noktada birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bizim burada Kaya Çelebi, Horhor ve Hüsrev Paşa camilerinde çalışmalar tamamlanmamış. 18 yaşımdan bu yana burada kazı çalışmalarına katılıyorum, o günden bu yana devam eden bir restorasyon var. Bu restorasyon bizim yapacağımız bütüncül çalışmaları da etkiliyor. Bu noktada Vakıflar Genel Müdürlüğü bizi hep destekliyor, yardımcı oluyor ama bölgesel noktada çözemediğimiz birçok şey var. Çözmeye çalışıyoruz ama buradaki yerel yetkililer bize yardımcı olmuyorlar. Kazı yaptığımız 5 bin 600 metrekarelik alanda Osmanlı'nın 19. yüzyıla ait kamu yapıları yer alıyor. Belediye binası, mahkeme binası, milli eğitime ait yerler, dükkanlar ve binalar var. Bizim DAP'la oluşturduğumuz proje çerçevesinde bu alanların tekrar ihya edilmesi ve gerçek işlevlerine dönüştürülmesi var. Önümüzdeki sene bunun projelendirilmesini ve yeniden ayağa kaldırılmasını yapacağız. Buranın ayağa kaldırılmasının ardından ilgili kurumların binalarını buraya taşıyarak gerçek işlevleri ile kullanılmasını hedefliyoruz."



Konyar, 3 yıllık bir çalışmanın ardından kazı yapılan alandaki binaların tamamlanmış halini görmenin mümkün olduğunu söyledi.