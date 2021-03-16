Oruç ne zaman? 2021 oruç ne zaman tutulacak? 2021 Diyanet Takvimi

Oruç ne zaman başlıyor? Üç ayların başlamasıyla birlikte İslam dünyası bin ayda daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu Ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk oruca ne zaman niyet edileceğini merak ediyor. Peki, Oruç ne zaman? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Diyanet Takvimi

Üç ayların başlamasıyla bilikte gözler Ramazan ayı başlangıç tarihine çevrildi. 11 ayın sultanı Ramazan ne zaman başlayacağını ve ilk orucun en zaman tutulacağını merak edenler "Ramazan ne zaman?" 2021'de ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte Ramazan ayına dair merak edilen soruların cevabı...

ORUÇ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021 ?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ