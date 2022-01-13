ANTALYA (İHA) - Ormanlık alanda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi: "Baya da büyükmüş"

Yavrusuyla birlikte ormanda gezen ayı, vatandaşları fark edince kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğdu ilçesinde, ormanlık alana yürüyüşe giden vatandaşlar, biri yavru 2 ayıyla karşılaştı. O anlar cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar, "Maşallah, canım benim. Şunun güzelliğini görüyor musun? Baya da büyükmüş" sözlerini sarf etti.

Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan iki kişi, bir anda ağaçlar arasında büyük bir ayıyı fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda giren vatandaşlar o anları kayda alırken, onları fark eden ayı, yavrusuyla birlikte gözlerden kayboldu.

"Maşallah baya da büyükmüş"

Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, "Maşallah, canım benim. Şunun güzelliğini görüyor musun? Baya da büyükmüş. Ayı, ayı diyordun karşılaştık. Şok oldum" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kez tıklandı.