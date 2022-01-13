Ormanlık alanda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi: "Baya da büyükmüş" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanlık alanda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi: "Baya da büyükmüş"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ormanlık alanda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi: "Baya da büyükmüş" Yavrusuyla birlikte ormanda gezen ayı, vatandaşları fark edince kaçtı Antalya'nın Gündoğdu ilçesinde, ormanlık alana yürüyüşe giden vatandaşlar, biri yavru 2 ayıyla karşılaştı.

ANTALYA (İHA) - Ormanlık alanda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi: "Baya da büyükmüş"

Yavrusuyla birlikte ormanda gezen ayı, vatandaşları fark edince kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğdu ilçesinde, ormanlık alana yürüyüşe giden vatandaşlar, biri yavru 2 ayıyla karşılaştı. O anlar cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar, "Maşallah, canım benim. Şunun güzelliğini görüyor musun? Baya da büyükmüş" sözlerini sarf etti.

Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan iki kişi, bir anda ağaçlar arasında büyük bir ayıyı fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda giren vatandaşlar o anları kayda alırken, onları fark eden ayı, yavrusuyla birlikte gözlerden kayboldu.

"Maşallah baya da büyükmüş"

Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, "Maşallah, canım benim. Şunun güzelliğini görüyor musun? Baya da büyükmüş. Ayı, ayı diyordun karşılaştık. Şok oldum" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kez tıklandı.

Ormanlık alanda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi: Baya da büyükmüş

Ormanlık alanda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi: Baya da büyükmüş

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

 Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title