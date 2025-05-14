ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SONUÇ EKRANI: OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? (14 Mayıs 2025)

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı sürecine dair sonuçların ne zaman duyurulacağı, başvuru yapan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Özellikle 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla OGM sonuç ekranı erişime açıldı mı? ve OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? soruları, internet üzerinde yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, OGM sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? OGM sonuç ekranı erişime açıldı mı? Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, merak edilen o detaylar…

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılına yönelik gerçekleştirdiği 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru süreci tamamlandı. 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" platformu aracılığıyla alınan başvuruların ardından, gözler şimdi OGM başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı

OGM'nin daha önceki personel alım süreçlerine bakıldığında, başvuru süreci tamamlandıktan sonra 4 ila 6 hafta içerisinde sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 3.477 kişilik personel alımına dair sonuçların Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, yalnızca Orman Genel Müdürlüğü'nün yapacağı resmi duyuruyla netlik kazanacaktır.

OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılına özel gerçekleştirdiği işçi ve sözleşmeli personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapan adayların en çok merak ettiği konuların başında ise "OGM başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?" sorusu geliyor.

OGM personel alımı sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlara aşağıdaki platformlar üzerinden kolayca erişim sağlayabilecek:

OGM Sonuç Sorgulama Adımları:

OGM Resmî Web Sitesi

Ana sayfada yer alan "Duyurular" bölümünü takip ederek sonuç ilanına ulaşabilirsiniz.

Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım Platformu

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak sonuçları bireysel olarak görüntüleyebilirsiniz.

e-Devlet Sistemi

turkiye.gov.tr üzerinden "Kamu Personeli Başvuru Sonuçları" sekmesinden OGM başvuru sonucu sorgulaması yapılabilir.