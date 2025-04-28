ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 105 PERSONEL ALIMI | OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İHA personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere toplam 105 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Başvuru süreci, aranan şartlar ve hangi illerde alım yapılacağı gibi detaylar ise kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü 105 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü İHA personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, detaylar…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 105 sözleşmeli personel alımı, iki ana alanda yapılacak. Alımların 30'u İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu pozisyonu için, 75'i ise İHA teknik personeli pozisyonu için gerçekleştirilecek. İHA pilotları, orman yangınlarıyla mücadele ve doğa koruma çalışmalarında aktif görev alacak. Teknik personeller ise İHA'ların bakım, onarım ve teknik destek süreçlerinde görev yapacak. Detaylı pozisyon bilgileri ve aranan nitelikler, resmi ilanla birlikte açıklanacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 105 PERSONEL ALIMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 105 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 105 sözleşmeli İHA pilotu ve teknik personel alımı için başvurular 5-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını sadece e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da doğrudan isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta yoluyla, dilekçe veya başka bir yöntemle yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 105 PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Başvuru sürecinde adaylar, 2024 yılı KPSSP3 veya KPSSP93 puanları esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak. Sıralama sonucunda belirlenen adaylar, psikomotor testine katılmaya hak kazanacak. Asil listede başarılı olan adaylar ise tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.