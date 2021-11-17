Orhan Gencebay hakkındaki koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay hakkında geçtiğimiz ay koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Usta sanatçının eşi Sevim Emre ise bu haberler i yalanlayarak, "Orhan babanız gayet iyi, kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberler e itibar etmeyin" açıklaması yapmıştı.

Bir ay önceki paylaşım

SEVİM EMRE İDDİALARI DOĞRULADI

Şubat ayında aşı olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak geçtiğimiz ay ortaya atılan koronavirüs iddialarını doğruladı.

"ORHAN BABA'NIZ VE BEN BİR AY ÖNCE KORONA OLDUK"

Emre yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı.

"KABUS GİBİYDİ"

Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı'mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..."

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