Ordu nerededir? Ordu'da gezilecek yerler nereler? Ordu'nun nesi meşhur? Ordu'nun yaylaları nereler? Ordu'da düzenlenen festivaller neler? Ordu'da ne yenir? Ordu hakkında merak edilen her şey haberin detaylarında

Milattan önce yedinci yüzyıla kadar dayanan yerleşim kalıntıları söz konusudur. Şehir içerisinde pek çok yayla, plaj, tarihi eser ve müze bulunuyor.

ORDU NEREDEDİR?

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehir, Samsun, Tokat, Sivas ve Giresun ile komşudur.150 kilometrelik Karadeniz kıyı şeridi bulunan Ordu'da plajlar ve ormanlar çok güzeldir. Yayla turizmi içinde çok önemli bir konumda olan şehirde yapılacak pek çok spor bulunur.

ORDU'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Taşbaşı Mahallesi ve Kilisesi

Merkezde bulunan kilise, Boztepe'nin eteklerine inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde Rumların ve Ermenilerin çok yaşadığı bölgede tarihi evler de bulunur. 1950'li yıllarda hapishane olarak kullanılan Taşbaşı Kilisesi günümüzde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Paşaoğlu Konağı

1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Konak'ın taşları Ünye'den, tahtaları ise Romanya'dan getirilmiştir. Müzenin ilk katında etnografik eserler sergileniyor, ikinci katında ise konağın kendi havası korunmuştur.

Yason Kilisesi

Hristiyanlık için önemli mabetlerden olan kilise, her yıl yüzlerce yabancı turisti ağırlıyor.

Bolaman Kalesi

Fatsa'da bulunan kale, Pontus Rum İmparatorluğu'ndan kalan bir yapıdır. Gözetleme kulesi ve şapelde içinde bulunuyor.

ORDU'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Yoraz Kent Ormanı

Ordu'ya 20 kilometre uzaklıkta olan kent ormanı, zengin yaban hayata sahiptir. Ayrıca, seyir terası ile pek çok turist çekiyor.

Ulugöl Tabiat Parkı

Ulugöl bir krater gölüdür. Gölköy ilçesine 17 km uzaklıkta bulunan tabiat parkı içerisinde üç adet heyelan set gölü bulunuyor.

Hoynat Adası

Perşembe ilçesinde bulunan ada, Hoynat Tüneli yanındadır. Geçmiş zamanlarda gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandığı düşünülüyor. Kuş cenneti olarak da bilinen Hoynat Adası'nda karabatak kuşları yuva yapar. Türkiye'de yuva yaptıkları tek yerdir.

Yason Burnu

Perşembe ilçesi, Çaytepe köyüne bulunan Yason Burnu, birinci derece arkeolojik alandır. Doğal güzelliği ile de ikinci derece sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Yason Burnu üzerinde tarihi bir kilise de bulunuyor.

Yason Burnu, Altınpost Efsanesinin (Arganot Efsanesi)'nde anlatılan yerdir.

Küpkaya/ Kardeşler Kanyonu

Kano sporuna açılan kanyon her yıl binlerce turiste vesu sporu meraklısına ev sahipliği yapıyor.

Gaga Gölü

Örencik Köyü sınırları içerisinde bulunan Göl, Fatsa'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gölün derinliği yaklaşık 15 metredir, ortasında küçük bir adacık bulunuyor. Göl, sit alanı olarak koruma altındadır.

Ohtamış Şelalesi

Karadeniz'in en büyük şelalesidir. 30 metre yüksekliği bulunan şelalenin, dökülme açısı 90 derecedir.

Kapılı Cıngırt Şelalesi

Doğal gezi parkuruna sahip şelale, Tarihi Çayır Camii'ne, Çayır Çeşmesi'ne de ev sahipliği yapar.

Turnasuyu Vadisi

60 kilometre uzunluğunda olan yürüyüş parkuru ile dikkat çeken Turnasuyu Vadisi, Ordu Merkeze yakın bir konumda yer alıyor. Akarsuyun mest edici sesi de yürüyüş boyunca size eşlik edecektir.

ORDU'NUN YAYLALARI NERELER?

Perşembe Yaylası

1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilen yayla, çok önemli bir konumdadır. Rakımı 1500 m civarında olan Perşembe Yaylası, Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıktadır. Yaylada her yıl şenlikler yapılır. Şenliklerde yarışmalar, konserler, folklor gösterileri, sosyal ve kültürel etkinlikler, at yarışları, güreş müsabakaları yapılır.

Safari, yamaç paraşütü için de uygun olan yaylada tarihi eserler de mevcuttur.

Keyfalan Yaylası

Çambaşı Yaylası

ORDU'DA NE YENİR?

Karadeniz kıyısında yer alan şehirde, balık, sebze ve meyve sıkça tüketiliyor. Dağ, yayla ve deniz kültürünün birleşmesiyle oluşan geniş bir yemek skalası vardır.

Ordu yöresine ait çorbalar

Pancar (karalahana) çorbası

Isırgan çorbası

Kabak çorbası

Beyaz mısır çorbası

Balık çorbası

Gendime çorbası

Ordu yöresine ait etli yemekler

Yahni

Gendime

Pancar döşemesi

Zetiyani

Gürcü kavurması

Gürcü tavuğu

Akkuş kuru fasulyesi

Ordu yöresine ait balık yemekleri

İçli tava

Hamsi köftesi

Hamsi tava

Levrek buğulama

Mezgit buğulama

Mezgit tava

Ordu yöresine ait sarmalar

Etli pancar/ karalahana sarması

Mısır unlu karalahana sarması

Mısır yarmalı aş sarması

Zeytinyağlı karalahana/ pancar sarması

ORDU'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER

Çambaşı Kar Festivali

Uçurtma Şenliği

Perşembe Yaylası Festivali

Vosvos Şenliği

Mayıs Yedisi Şenliği