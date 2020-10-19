Oppo Reno 4 fiyatı, özellikleri nelerdir? Oppo Reno 4 pro fiyatı özellikleri nelerdir?
Oppo yeni telefonu olan Reno 4 modelini Türkiye'de Ekim Ayı içerisinde satışa sunacağını açıklamıştı. Oppo Reno 4 fiyatı Türkiye'de belli oldu. Oppo Reno 4 fiyatı, özellikleri nelerdir? Oppo Reno 4 pro fiyatı özellikleri nelerdir?
Oppo, son yıllarda ciddi bir atak ile telefon piyasasında güçlü bir yer elde eden markalardan biridir. Reno serisi ile ilgili gören Oppo, şimdi Oppo Reno 4 Pro modeli Ekim Ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacaktır.
Türkiye'ye ilk kez Reno4 Lite modeli ile gelen Reno serisi sadece 7.48 mm kalınlığıyla ultra ince bir görüntü sunuyor. Bu fiyat segmetindeki en ince telefon olan Reno 4 Lite'in ağırlığı ise 164 gramdır.
Reno 4'te arkada dört, önde iki kamera olmak üzere 6 kamera ile bulunuyor.
Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.
OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Ekran Boyutu:6.4 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):8 GB
Batarya Kapasitesi:4020 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var
4.5G Desteği:Var
CPU Frekansı:2.4 GHz
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu
6.4 İnç
Ekran Teknolojisi
AMOLED
Ekran Çözünürlüğü
1080x2400 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı
FHD+
Piksel Yoğunluğu
411 PPI
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio)
20:9
Ekran Alanı
98.49 cm²
Ekran Özellikleri
Multi Touch
Çerçevesiz Tasarım
Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)
Eğimli Ekran (2.5D)
Ekran İçinde Ön Kamera
96% NTSC
430 cd/m² (nit) Parlaklık
800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks)
800.000:1 Kontrast Oranı
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass 6
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Ekran/ Gövde Oranı
83.55 %
Batarya Özellikleri
Batarya Kapasitesi
4020 mAh
Şarj
USB Type-C
Hızlı Şarj
Var
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
65 W
Hızlı Şarj Özellikleri
Hızlı Şarj (65W)
SuperVOOC Flash Charge 2.0
Kablosuz Şarj
Yok
Değişir Batarya
Yok
OPPO RENO 4 LITE FİYATI
Oppo Reno 4 Lite fiyatı 3599 TL açıklandı.
OPPO RENO 4 FİYATI | OPPO RENO 4 PRO FİYATI
Reno 4 fiyatı 4799 TLReno 4 Pro fiyatı da 6999 TL olarak satın alınabiliyor.