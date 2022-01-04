Onur Seyit Yaran: Bu başarıyı yakalayacağıma inanıyordum

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Farklı bir ışığı var. Onunla tanışmamızın üzerinden henüz uzun bir zaman geçmedi. Ama yeteneği ve kendisine özgün enerjisi ile hepimizin beğenisini kazanan genç bir adamla birlikteyiz. Kariyerinde kendinden emin güçlü adımlarla ilerleyen bu yetenekli oyuncuyla yolculuğu ve gelecek planları hakkında konuştuk.

Hikayen nasıl başlıyor, çocukluğuna ait neler söylemek istersin?

İstanbul çapada başlıyor çocukluk hikayem, 2 çocukluçekirdek bir ailenin küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. İlköğretimimi çapada sonrasında ise tarabyaya taşınarak

ortaöğretim ve lise eğitimlerime orada devam ettim. Çocukluğumda profesyonel olarak satranç ve futbol oynadım. Futbolda yurt dışı deneyimlerimde oldu. Aslında mutlu bir

çocukluk geçirdim diyebilirim sosyal bir çocuktum arkadaş çevrem hep genişti. Çocukluğumdan beri spor benimhayatımda vazgeçilmez öğelerden biri oldu.

Mahallenin, okulun popüler delikanlılarından mıydın ?

Çocukluk dönemlerinde okullarda spor ve sporun farklı branşlarında yer alınca ister istemez okul içinde popülerlikgeliyor. Sosyalleşmeniz artıyor, okul içinde etkinliğiniz artıyor.Bende biraz öyle bir çocuktum. Bu aktiviteler benim özgüvenimi arttırıyordu. Bu da tabi okuldaki tanınırlığınızıarttırıyor.

Oyunculuğa nasıl başladın?

Aslında içimde hep bir kamera önünde olup kendini ifade edebilme isteği vardı. Yurt dışında futbol oynarken hayatımadair daha mutlu olacağım alanlar için hep bir düşünce içindeidim. Sonra ülkeye dönünce bu durumu araştırmaya başladım.Eğitimleri araştırdım nasıl ilerlendiğini araştırdım, bu şekilde deoyunculuk eğitimlerime başladım bir yıla yakın birebiroyunculuk eğitimleri aldıktan sonra ilk projem kalk gidelim dizisi oldu,bu şekilde de oyunculuk serüvenim başlamış oldu.

Kariyerinde hedeflediğin şekilde mi ilerliyorsun?

Tüm mesleklerde olduğu gibi ilk adımı atarken hep hedeflerle ilerlenmesi gerektiği düşüncesindeyim, ben de buşekilde adımlarımı atmaya çalışıyorum ve bunlarındoğrultusunda ilerlediğimi düşünüyorum. Bu durumlar banabir sonraki adımımı daha sağlam basmam gerektiğinihatırlatıyor. Hep bir sonraki adım ve hep bir sonraki gün varaklımda...

Oyunculuğun sana kattıkları arasında en memnun olduğun "Oyuncu olmasaydım bu bakış açısına kavuşamazdım" dediğin farkındalıkların var mı?

Bunun çok fazla örneği var benim için. Oyunculuk bambaşka bir dünya uçsuz bucaksız bir deniz gibi alabildiğine hayal gücünü kullanabileceğin bir alan. örnek verecek olursak empati yeteneğimi geliştirdi buna bağlı olarak konulara çokbaşka açılardan bakabilmemi sağladı, özellikle de insanınaraştırmacı yönünü geliştirmesi de kattığı ekstra durumlardanbir tanesi. O yüzden bu mesleğin bana kattığı artılar bir haylifazla oldu.

Oyunculuk kariyerine başladığın ilk zamanlarda şu an

yakaladığın başarıyı yakalayabileceğine inanıyor muydun?

Aslında inanıyordum ama bunun zamanlaması ile alakalı pek bir ön görüm yoktu. Hangi yaşta, hangi projede, hangi mecrada karşıma çıkacağını hiç kestiremiyordum. Tek bildiğimşeyin çok çalışmak olduğu idi. Çalıştıkça emek verdikçe kendini dinledikçe bu mesleğin insana karşılığını vereceğine

inancım hep tamdı. Yolun başında emeklerinizin karşılığını alıyor olmak insanların sizinle alakalı pozitif düşünceleri,yorumları bu işin en kıymetli kısımlarından bir tanesi.

İlk olarak 2017 yılında Kalk Gidelim dizisinde Canberk

karakterini canlandırırken tanıştık seninle. Bu ilk projen

senin için özel olmalı. Bu iş sana neler kattı, biraz

bahseder misin?

Kesinlikle benim ilk projedem olduğu için bendeki yeri ayrı. İlk işimde Çok usta isimle çalışma fırsatı yakaladığımın bilincindeidim. Set ortamını, set adabını ve set düzenini o projede ustaisimlerden öğrenme fırsatım oldu. Orada aldığım bilgiler dersniteliğindeydi benim için bugun bile orada öğrendiğim çoğuşeyle ilerliyorum. Benim için okuldu diyebilirim.

İçinde yer aldığın ilk projenin ardından Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vererek hepimizin beğenisinikazandın. Projelerini seçerken nelere dikkat ediyorsun?

İkinci dizi projem vuslat oldu, ilk işimde edindiğim tecrübeleri başka setlerde nasıl uygulayabileceğimi gördüm.Yeni bir karakter nasıl çıkarılır bir önceki karakterden sıyrılarakyeni ve bambaşka birine nasıl bürünülür tüm bunları tecrübeederek set ortamında öğrenmeme katkısı oldu aslında.

Projeleri seçerken öncelikle karakterin bana yakınlığına ve bana hissettirdiklerine bakıyorum kendimden parçalar buluyorsam bu beni daha çok etkiliyor. Okuduğum her senaryo

benim için çok kıymetli her birinde başka bir hayat var ama tabiki beni içine çeken ve duygusunu yaşadığım karakterler vehikayeler daha cazip geliyor.

Son olarak şu an ekranlarda olan ve popülerliği ile medyada büyük ilgi uyandıran Kardeşlerim dizisi ilekarşımızdasın. Şüphesiz ki sezonun en popüler dizilerinden bir tanesi. Sence Kardeşlerim dizisinin bukadar büyük bir başarıya ulaşmasının sebepleri neler?

Kardeşlerim dizisi hikayesi çok güçlü ve dramı çok yüksek olan bir iş. İzleyen her insanın Muhakkak kendinden bir parça bulacağı kendi hayatında yaşadığı yada yaşabileceği bir çok öğebarındırıyor diye düşünüyorum. Bu etkenlerin deizleyenin kendisine yakın hissettirmesini sağlıyor. Bunundışında çalışkan ve özveriyle çalışan bir ekip olunca ortayaizleyenlerin beğenisini kazanan bir iş ortaya çıkmış oluyor.İzleyenlerin bu takdiri insanın çalışma motivasyonunu arttırıyor.

Doruk Atakul ile Onur Seyit Yaran arasında sence benzer taraflar var mı yoksa bambaşka karakterler misiniz?

Çok benzer taraflar var diyemem tabiki. Ama doruk karakteriyle benzediğimiz konularda olabiliyor bazen, o zamansahnelerde daha fazla şey katma imkanım olabiliyor budurumda aslında bana çok daha keyif veriyor. Kendi lisezamanlarımdan eklemeler de yapabiliyorum.

Kardeşlerim çok geniş kitlelere ulaşan başarılı bir iş oldu. Böylesine başarılı bir iş içerisinde Doruk Atakulkarakterini canlandırmak ilerleyen zamanlarda yeniprojelerini seçerken üzerinde bir baskı oluşturabilir. Budurumun seni hiç korkuttuğu oluyor mu?

Çok baskı oluşturuyor diyemem, odaklandığım tek noktaşuan bu karakteri en doğru şekilde nasıl ifade edebilirim oduyguyu nasıl yaşayabilirim ve yaşatabilirim. O yüzden şuan öyle bir korku içerisinde değilim. İlerdeki projelerde de Doruk Atakul karakteri benim için çok ayrı yerde olacak, Yine dönüp

doruk karakterinden alacağım duygular deneyimler olacak aslında bu korkudan çok güven duygusu veriyor.

İlerleyen zamanlarda nasıl karakterler canlandırmak, nasıl projelerin içinde olmak istiyorsun? Hayalindeki işlerdenbahseder misin?

Ters köşe bir karakter istiyorum diyebilirim, sonraki işlerde aynı çizgide karakterden çok; farklı, sınırlarımı zorlayan kendimide sınayabileceğim karakterler olsun isterim. İlerde karşımaneler çıkacağını tabiki kestiremem ama istediklerim bu yöndeşimdilik.

Çok genç ve başarılı bir oyuncu olarak dizi ve film sektörünün yavaş yavaş dijital platformlara taşınıyor oluşu hakkında neler düşünüyorsun?

Bu durum sektörel olarak çok artısı olan bir durum bence. Kamera önü ve kamera arkası tüm çalışan - lar için daha fazla iş alanı demek. Dijital ve sinema sektörünün bu yönde ilerliyor olması çok mutlu edici bir durum. Aynı zamanda daha çok hikaye daha çok karakter, daha çok yeni dünyalar ve yeni hayaller kurulacağı anlamına geliyor.

Şu ana kadar güçlü dizilerde yer aldın fakat seni henüz beyaz perdede izleme fırsatı yakalayamadık. Bir sinema projesine içinde yer almak gibi bir planın var mı yakın gelecekte? Nasıl bir film senaryosu seni heyecanlandırır?

Evet kesinlikle çok istiyorum diyebilirim, fırsatım olursa Ben kendi adıma biyografi tarzında bir sinema filminde yer almayı çok isterim, orada beni heyecanlandıran konu "o" kişi olabilme onu analiz ederek onun gibi davranabilme vs. gibi bu düşünceler beni mesleki açıdan heycanlandırıyor.

Instagram dünyasında da 3 milyondan fazla bir takipçi sayın var. Sosyal medyada da son dönemin en popüler oyuncularındansın. Sosyal medya ile aran nasıl? Bu konuda başarılı buluyor musun kendini?

Elimden geldiği kadar paylaşım yapmaya çalışıyorum, bu da aslında bir strateji ile değilde daha akışın - da oluyor, günlük hayatımda yaşadığım anlardan ibaret oluyor çoğu zaman. Hayatımda o anda ne yapıyorsam neyden keyif alıyorsam onu paylaşmaya çalışıyorum. Herşey doğalında olsun istiyorum. Çoğu zaman sosyal medyayı günlük gibi düşünüyorum geriye baktığımda hoş hatıralar ve anılarla dolu olunca daha mutlu hissediyorum kendimi.

Sette olmadığın günlerde nasıl geçiyor vaktin?

Setimin olmadığı çoğu zaman evde oluyorum genelde, ailemle arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Günlük rutinde spor yapıyorum, birşeyler izliyorum ya da okuyorum. Araştırmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum bunun dışında Eğitimlerim olduğu zaman eğitimlerime gidiyorum. Günlük akışım genelde hep bu yönde oluyor.

Spor hayatının neresinde mesela?

Spor hayatımın yer yerinde, yıllardır buna uygun yaşıyorum benim için uyku kadar gerekli ve olmazsa olmazlardan. Beslenmem ve hayat düzenim buna göre şekilleniyor. Haftanın en az 5 günü antrenman yapmaya özen gösteriyorum.

Genç yaşta büyük bir başarıya ulaştın ve daha nice başarılar seninle olacak. Bu sektöre yeni atılmak isteyen ama çekinceleri olanlara cesaret vermek ister misin?

Oyunculuk üzerine ilerlemek isteyen arkadaşlara tavsiyeden çok kendi tecrübelerimden yola çıkarak bir şey demek gerekirse; yapmak istedikleri her ne olursa olsun o işe hobi olarak değil de meslek olarak bakmaları daha doğru diye düşünüyorum. O zaman o mesleğe verilen saygı önümüze çokça artıyla geri dönüyor.

Son olarak hayata dair mottonla bitirelim mi?

Kader gayrete aşıktır, kişi ne için gayret ediyorsa, kaderi de kişiyi ona hazırlar.

"Daha çok hikaye, daha çok karakter, daha çok yeni dünyalar ve yeni hayaller kurulacağı anlamına geliyor."

"Kader gayrete aşıktır. Kişi ne için gayret ediyorsa, kaderi kişiyi ona hazırlar."