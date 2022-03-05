Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar

TARSUS, MERSİN (DHA) - ELAZIĞ'da yaşayan Nuran Küçük (65), kendisinin ve oğlu Hasan Küçük'ün (35) ölü olarak gösterildiğini, vefat eden kocasından kalan maaşını almaya gittiği bankada öğrendi. Ölen kocasının büyük dedesinden kalan mirastan hak sahibi olmamaları için ölü gösterildiklerini öne süren Nuran Küçük, "Kartı taktığımda para gözükmedi. İçeriye geçtim, sıra aldım. Sonra bu başıma geldi. Beyim öldüğünden beri ben buradayım. Ne yapacağımı bilmiyorum, ben paramı istiyorum. Nüfusta ölü olarak görünüyoruz" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Nuran Küçük, eşinin ölümünün ardından oğlu Hasan ile 2007 yılında memleketi Elazığ'a döndü. Durumu iyi olmayan aile için Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan ve hayırseverler tarafından derme çatma bir ev yapıldı. Bir süre önce kocasından kalan maaşı çekmeye giden Küçük, kartta bakiye olmadığını görünce durumu banka personeline sordu. Banka personeli Küçük'e, 'Nüfusa gideceksiniz, sizi ölü göstermişler' dedi. Duydukları karşısında şoke olan Nuran Küçük, bilgi almak için Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Nüfus Müdürlüğü'nde yapılan kontrolde kendisinin 2016 yılında, oğlunun ise 2013 yılından beri ölü olarak gözüktüğünü öğrendi. Aile durumu muhtara bildirdi. Araştırma yapan muhtar Murat Gülbasan, Nuran Küçük'ün eşinin dedesinden miras kaldığını, ailenin mirastan hak sahibi olmamaları için kendilerinin ölü gösterilmiş olabileceğini söyledi. Olay mahkemeye taşınırken, ölü olarak gözüktükleri için tedavi olamayan anne ve oğlu, hayatta olduklarını dile getirerek yetkililerden yardım bekliyor.

Ailenin avukatı Osman Uslu da, "Davayı 2 gün önce açtık. Muhtemelen nisan ayında duruşma günü belirlenir. Ondan sonra sağ oldukları tespit edilir. Sadece birkaç prosedür var. Nüfus kayıt örneğine baktığımız zaman orada ölüm kaydının yanında ölüm bildirimi var. 15 Kasım 2021'de bir araştırma yapılmış. Sonradan birinin 2013'te, diğerinin 2016'da öldüğüne kanaat getirmişler. Emine Ç.'nin akrabalık derecesi olabilir ama kesin değil. Tüm detayları araştıracağız. Ailenin 2013'ten beri ikameti Elazığ'da gözüküyor. Adrese polis gitse yaşadıkları anlaşılacak" dedi.