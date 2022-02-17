Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

Avustralya'nın başkenti Canberra'da ikamet eden dört çocuk annesi Wendy Candlish, oğlunun kendisi hakkında yaptığı çizim nedeniyle hayatını değiştirmeye karar verdi. Spor salonuna yazılan kadın, kısa süre içerisinde kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

Canberra'da yaşayan Wendy Candlish adlı kadın, oğlunun kendisini şişman çizmesini dert edinerek, önemli bir başarı hikayesine imza attı. Oğlunu okuldan aldıktan sonra derste yaptığı şeyleri merak eden Wendy, kağıda baktığında hayatının şokunu yaşadı, çünkü oğlu kendisini çok şişman ve çirkin çizmişti.

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor

KİLO VERMEYE KARAR VERDİ

Oğlunun çiziminin ardından hemen spor salonuna yazılan kadın, hızlı şekilde kilo vermeye başladı. Wendy o kadar kararlıydı ki kısa süre içerisinde kilolarını verdi. Wendy, kendisini spor yapmaya yönelten şeyi ise, "Oğlumun yaptığı çizim, gerçekleri yüzüme vuran bir tokat gibiydi" sözleriyle anlattı.

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor

BİKİNİ YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

Düzenli spor yapmasının ardından bambaşka birine dönüşen Wendy'inin özgüveni de yerine geldi. Şimdi halter kaldıran kadın, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek bir bikini yarışmasında da boy gösterecek. Wendy, insanların kendisine hayran hayran bakmasından ise hoşlandığını dile getirdi.

İşte Wendy'inin son hali:

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Fitness, Yaşam, Dünya, Haberler

title