Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi, şimdi herkes onu gıpta ederek izliyor

Canberra'da yaşayan Wendy Candlish adlı kadın, oğlunun kendisini şişman çizmesini dert edinerek, önemli bir başarı hikayesine imza attı. Oğlunu okuldan aldıktan sonra derste yaptığı şeyleri merak eden Wendy, kağıda baktığında hayatının şokunu yaşadı, çünkü oğlu kendisini çok şişman ve çirkin çizmişti.

KİLO VERMEYE KARAR VERDİ

Oğlunun çiziminin ardından hemen spor salonuna yazılan kadın, hızlı şekilde kilo vermeye başladı. Wendy o kadar kararlıydı ki kısa süre içerisinde kilolarını verdi. Wendy, kendisini spor yapmaya yönelten şeyi ise, "Oğlumun yaptığı çizim, gerçekleri yüzüme vuran bir tokat gibiydi" sözleriyle anlattı.

BİKİNİ YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

Düzenli spor yapmasının ardından bambaşka birine dönüşen Wendy'inin özgüveni de yerine geldi. Şimdi halter kaldıran kadın, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek bir bikini yarışmasında da boy gösterecek. Wendy, insanların kendisine hayran hayran bakmasından ise hoşlandığını dile getirdi.

İşte Wendy'inin son hali: