Oğlundan sonra babasını da kanserden kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım

Yaklaşık 3 yıl lenfoma kanseriyle mücadele eden oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, bir ölüm haberiyle daha yıkıldı. Ünlü mankenin kanser tedavisi gören babası da dün vefat etti. Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Babasının ölüm haberini alan manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, ilçeye geldi. Şükrü Şallı'nın cenazesi, bugün ikindide Güvercinlik Sudi Özkan Camii'ne getirildi. Cenazeye Ebru Şallı, kardeşleri, ailesi ve sevenleri katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şükrü Şallı, Mumcular Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BABAM UYKUSUNDA VEFAT ETTİ"

Babasının uyurken vefat ettiğini söyleyen Ebru Şallı, "Maalesef dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten babam çok iyi bir insandı. Açıkçası uyurken hiç acı çekmeden olması beni mutlu etti. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, zaten her gün konuşuyorduk" diye konuştu.

"PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI"

Instagram hesabından babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşarak vefat eden oğlunu anan Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı. Şallı'nın paylaşımını gören ünlü isimler peş peşe yorum yaparak taziye dileklerinde bulundu.

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