Öğle namazının kılınışı | Diyanete göre öğle namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Öğle namazının kılınışı nasıldır?

İslamın ikinci şartı olan namaz, en önemli ibadetlerden birisidir. İslam alemine farz kılınan öğlen namazının nasıl kılınacağı müminler tarafından merak edilmekte. Peki, Öğle namazının kılınışı nasıldır? Diyanete göre öğle namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Beş vakit namazdan biri olan öğle namazı, sabah namazından sonra ikindi namazından önce kılınıyor. Peki Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplan 10 rekattan oluşan öğle namazının kılınışı…

ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI

Öğle namazının kılınışı (Arapça: Salat Az-Zuhr, diğer adıyla "Zuhr namaz ") zorunlu beş vakit namazdan birisidir. Gece yarısından itibaren sayılırsa günün ikinci namazıdır. Dört rekat (raka?at) içerir ve güneşin zirvesine ulaştıktan sonra başlar. Öğle namazının kılınışı 4 Sünnet, 4 farz, 2 son sünnet olarak toplam 10 rekat şeklinde kılınır.

1- ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT SÜNNETİ

Öğle namazının 12 rekatından ilk dördü sünnettir. Bunlar;

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

-Sübhaneke duası okunur.

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

-Fatiha suresi okunur

-Zamm-ı sure okunur

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.

-Ettehıyyatü okunur.

-"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

ÜÇÜNCÜ REKAT

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-Kur'an'dan bir sure okuruz.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

-"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur,

-Zamm-ı sure okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

-Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur.

-"Allahümme Salli" okunur.

-Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

-"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2- ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT FARZI

Öğle namazının 12 rekatından ikinci dört rekatı farzdır. Bunlar;

BİRİNCİ REKAT

-"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

-Subhaneke okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

İKİNCİ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

-Oturarak Ettahiyyatu okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

DÖRDÜNCÜ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

3- ÖĞLE NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

Öğle namazının 12 rekatından son iki son sünneti 2 rekattır. Bunlar;

-"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

-İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

-"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

İKİNCİ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

DİYANET'TEN NAMAZ KILINIŞI PAYLAŞIMI

-Niyet

-Örnek olarak sabah namazının iki rek'at farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rek'atli bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark olmadığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır.

Öğle namazının kılınışı | Niyet

Sabah Namazının Farzının Kılınışı:

-Birinci Rek'at:

1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

2) Kamet getirilir. (Erkekler için)

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.İftitah Tekbiri

"Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

Diyanet adım adım öğle namazı kılınışı | Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

Öğle namazının kılınışı | Kıyam

Kıyam

Diyanet adım adım öğle namazı kılınışı | Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır

Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

Ayakta sırasıyla:

a) Sübhaneke,

b) Eûzü-besmele,

c) Fatiha sûresi,

d) Kur'an'dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

Öğle namazının kılınışı | Rüku

Rükû

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. Rükû da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar

Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Öğle namazının kılınışı | Rükûdan Kalkış

Rükûdan Kalkış

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd" denilir.

Erkeklerin, rükûdan kalkıp doğrulması

Kadınların, rükûdan kalkıp doğrulması.

Öğle namazının kılınışı | Secde

Secde

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Öğle namazının kılınışı | İki Secde Arası Oturuş

İki Secde Arası Oturuş

"Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak par makları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.

Ayakta sırasıyla;

a) Besmele,

b) Fatiha sûresi,

c) Kur'an'dan başka bir sûre daha okunur.

Birinci rek'atte olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Öğle namazının kılınışı | Son Oturuş

Son Oturuş

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla;

a) Ettehiyyatü,

b) Allahümme salli,

c) Allahümme bârik,

d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Son Oturuş (Şafii)

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla;

a) Ettehiyyatü,

b) Allahümme salli,

c) Allahümme bârik,

d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Öğle namazının kılınışı | Selam

Selam

Diyanet adım adım öğle namazı kılınışı | Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır

Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Erkeklerin, sağ tarafa selâm verişi.

Kadınların, sağ tarafa selâm verişi.

Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.

Erkeklerin, sol tarafa selâm verişi.

Kadınların, sol tarafa selâm verişi.