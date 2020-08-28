Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı saat kaçta?
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Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı saat kaçta?

Namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere toplam 5 vakittir. Her vakit namazın farklı rekatı vardır. Peki öğle namazı kaç rekattir? Öğle namazı nasıl kılınır? Türkiye geneli öğle ezanı kaçta okunuyor tüm bilgiler haberimizde...

Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı saat kaçta?
28.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:36

Namaza yeni başlayanlar namaz nasıl kılınır öğrenmek istiyorlar. Peki öğlen vakti güneş tepe konumunu biraz geçerken kılınan öğle namazı nasıl kılınıyor, kaç rekattır, tarifi nasıldır? Öğle namazı ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

ÖĞLE NAMAZI NEDİR?

Öğle Namazı Güneş tam ortadan geçtikten sonra kılınan bir farz namazdır. 5 vakit namazdan birisidir. Sabah namazından ortalama 7-8 saat sonra kılınır. Sabah namazından sonra ve ikindi namazından önce gelmektedir. Ülkemizde öğle namazı gün içerisinde genellikle 12-1 civarlarında okunur. Batı bölgelerinde 1 gibi okunur. Doğu bölgelerinde ise 12 gibi okunur. Ek olarak öğle namazı sadece cuma günleri cemaatle kılınamaz. O zaman yani cuma günleri Cuma namazı kılınmaktadır.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı 10 rekattır. Öğle namazının ilk sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat ve son sünneti 2 rekattır. Toplamda 10 rekattır. Sırasıyla 4-4-2 şeklinde kılınır.

- Yani ilk olarak 4 rekat ilk sünnet kılınır.

- Sonra 4 rekat farz kılınır.

- En son ise 2 rekat son sünnet kılınır.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı toplamda 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnettir. Sırasıyla ilk olarak 4 rekat öğlen namazının ilk sünneti, 4 rekat öğlen namazının farzı ve 2 rekat öğle namazının son sünneti eda edilir. Şimdi sırasıyla baştan sona öğle namazı nasıl kılınır onu anlatalım.

Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı saat kaçta?

SIRASIYLA ÖĞLE NAMAZI İLK 4 SÜNNET KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada "Ettehıyyatü" okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur. Öğlen namazının ilk sünnetindeki 1. oturuşunda sadece Tahiyyat duası okunmaktadır. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Öğlen namazının ilk sünneti müekked sünnet olduğundan dolayı sübhaneke okunmadan Fatiha Suresi'ne besmele ile başlanır. Sonrasında Zammı Sure okunur ve rükuya gidilir.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 4. rekata başlanılmış olur.

4. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 4 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

SIRASIYLA ÖĞLE NAMAZI 4 REKAT FARZ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Farz namaz olduğu için burada "Ettehıyyatü" okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur. Farz namazların 1. oturuşunda sadece Tahiyyat duası okunmaktadır. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Farz namazların 3. rekatında subhaneke okunmaz. Yani sübhaneke okunmadan Fatiha Suresi'ne besmele ile başlanır. Farz olduğu için Fatiha'dan sonra Zammı Sure de okunmaz. 3. ve 4. rekatlarda Zammı sure okunmadan sadece Fatiha suresi okunur. Ardından rükuya eğilinir.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 4. rekata başlanılmış olur.

4. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Farz olduğu için Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunmaz. 3. ve 4. rekatlarda Zammı sure okunmadan sadece Fatiha suresi okunur. Ardından rükuya eğilinir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 4 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

SIRASIYLA ÖĞLE NAMAZININ 2 REKAT SON SÜNNET KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Ardından 2 rekat bittiği için selam verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

Bölylelikle öğle namazının 10 rekatını eda etmiş oluruz. Allah kılacağınız öğle namazlarını kabul eylesin. Amin...

ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUR?

Öğle namazı sabah namazından sonra ve ikindi namazından önce gelen bir namazdır. Öğlen namazı güneş tam orta noktadan geçtikten biraz sonra kılınan bir namazdır. Öğlen namazı öğle ezanı okuduktan sonra kılınabilir. Öğle namazı genellikle 12-1 civarlarında okumaktadır. Saatleri ilden ile göre değişmektedir. Fakat batı bölgelerde 1'e doğru, 1 civarı okumaktadır. Doğu bölgelerde ise 12 civarı okumaktadır.

Öğle ezanı okunma saati ilden ile göre değişiyor. Diyanete göre öğle namazı vaktini öğrenmek için "Namaz Vakitleri" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İL İL ÖĞLE NAMAZI VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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Haber Yorumları (2)
ESRA T.: Öğlen namazının ilk sünnetinde ilk oturuşta neden sadece tahiyyat duası okuyoruz?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUSTAFA DURMAZ: Namaza yeni başladım buradan kılınışına baktım çok teşekkürler. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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