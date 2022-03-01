Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in isteği üzerine estetik yaptırdığı iddiasını yalanladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in isteği üzerine estetik yaptırdığı iddiasını yalanladı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Oğuzhan Koç, evlilik kararı aldığı Demet Özdemir'in isteği üzerine düğün önce göbek bölgesindeki yağlarını aldırdığı iddiasını yalanladı. Koç, sosyal medya hesabından Photoshop'la kendini kilolu yaptığı bir fotoğrafını paylaştı.

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başlayan Oğuzhan Koç'un sevgilisinin isteği üzerine göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

ESTETİK İDDİASINI TİYE ALDI

Koç'un düğünde daha formda bir damat olmak için Liposuction yaptırarak göbek ve kalça kısımlarındaki fazla yağlarında kurtulduğu ileri sürüldü. Hata şarkıcını yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluk gibi sıkıntılar yaşadığı hatta baş dönmesi şikayetinden dolayı evinde dinlendiği ileri sürüldü. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Koç, hakkındaki iddialara cevap verdi. Instagram hesabından photoshop yaptığı bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, iddiayı tiye aldı.

Oğızhan Koç, Demet Özdemir'in isteği üzerine estetik yaptırdığı iddiasını yalanladı

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in isteği üzerine estetik yaptırdığı iddiasını yalanladı

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in isteği üzerine estetik yaptırdığı iddiasını yalanladı

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in isteği üzerine estetik yaptırdığı iddiasını yalanladı

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in isteği üzerine estetik yaptırdığı iddiasını yalanladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Instagram, Estetik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title