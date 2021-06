Nükleer atıkların temizlenmesi için komisyon adımı

Gaziemir Emrez Mahallesinde 14 yıldır temizlenmeyi bekleyen nükleer atıklarla ilgili Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda öncülüğünde yeni bir girişim başlıyor.

Meslek ve çevre örgütlerinin temsilcileriyle toplantıda bir araya gelen Arda, bu atıklardan kurtulmak için örgütlü bir güce ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bilim insanları, teknik uzmanlar, yerel yöneticiler ve çevre örgütlerinin de yer aldığı bir komisyon kurulmasını önerdi. Toplantıda, komisyon için harekete geçilmesi ve ilk adım olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ziyaret edilmesi kararlaştırıldı.

3 haftadır atıkların gömülü bulunduğu alanda "Duran Adam" eylemi yaparak atıkların temizlenmesi çağrısı yapan ve kamuoyu oluşturmaya çalışan Başkan Arda, şimdi de atıkların temizlenmesi için mücadele edecek bir komisyon kurulması için meslek odaları ve çevre örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Emrez'deki nükleer atıkların sadece Gaziemir'in sorunu olmadığını belirten Başkan Arda, "Ben kendimi öne atarak burada bir direniş başlattım. Halkımızın sağlığı için mücadeleye devam ediyorum. 3 ay boyunca her Cuma durmaya devam edeceğim. Ancak bu eylem bittikten sonra burasının unutulmaması lazım. Bunun için konuya ilişkin tüm dinamiklerin yer aldığı bir komisyon kurularak bu alan temizlenene kadar her türlü girişimde bulunmalıyız" dedi.

Bu alandaki tüm süreçleri ve girişimleri kurulacak komisyonun yönetmesini de öneren Başkan Arda, "500 bin ton nükleer atığın gömülü olduğu, normal değerin yüzlerce katı oranında radyasyon yayan bu atıkların temizlenmesi halkımızın sağlığı için çok önemli. Bunun için bundan sonra bu süreci bu kurulun yönetmesini öneriyorum. Bilim insanları, meslek ve çevre örgütleri burayı yıllardır takip ediyor. Onların ellerindeki verileri birleştirelim. Yol haritamızı bu komisyon belirlesin. 50 bin kişinin oyunu almış biri olarak ben vatandaşlarımıza karşı sorumluyum. Bunun için sesimi yükselttim. Artık tüm örgütlerin tek çatı altında burası için mücadele etme zamanı geldi. Herkes katılarak güç vermeli. Tek hedefimizin de bu nükleer atıkların bilimin öngördüğü şekilde temizlenmesi olmalı" dedi.

Öncelikle hukuki adım atılmalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Emekli Öğretim Üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül de, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir nükleer facia olmadığını, bu atıkların en kısa sürede güvenli bir bölgeye taşınması gerektiğini söyledi. Öncelikli olarak hukuki adımların atılmasını öneren Küçükgül, çözüm bulunana kadar konunun Birleşmiş Milletler Atom Enerji Komisyonu da dâhil olmak üzere uluslararası alana taşınması gerektiğini dile getirdi.

İtici güce ihtiyaç var

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da, atıkların ortaya çıkmasından bu yana konuyu takip ettiklerini ancak geçmiş dönemde yerel yönetimlerin bu hareketin yanında yer almadığını söyledi. Somut adım atılmadan, eyleme geçilmeden hedefe ulaşılamayacağını kaydeden Kınay, "Burada teknik uzmanlık isteyen yönleri ile hukuki boyutları var. Ulusal ve uluslararası uzmanlık alanları var. Atıkların nasıl geldiğinin gizlendiği bir süreç var. Buradaki mücadelenin kurumsal bir yapı üzerinden daha da güçlendirilmesini önemsiyoruz. Bu uzun soluklu bir yol. Yaşam mücadelemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da uzmanların davet edilmesini de önemli buluyorum. Katkı vermiyorlarsa da bunun kamuoyuna ifşa edilmesi gerekiyor. Biz 14 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz. Hepimiz bu katkıları vermekten memnunuz. Bu çalışmaları daha ileri götürmek için itici bir güce ihtiyacımız var" dedi.

Profesyonel bir yapı

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, komisyon kurulmasının önemine dikkat çekerek, "Bu işin profesyonel bir yapı ile izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Konuyu takip edecek, değerlendirebilecek bir kurumun olması yol kat edebilmek için gerekli" dedi.

Dünya Kenti İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Güler de, kentteki sivil toplum örgütlerinin ve halkın da bu sürece dâhil edilmesi gerektiğini vurgularken sorunu tüm İzmir'in sahiplenmesinin önemine dikkat çekti. Çok farklı kesimlerin de komisyona dâhil edilmesi gerektiğini de vurgulayan Dr. Güler,kısa süre içinde bir çalıştay yaparak konuyu dünyanın gündemine taşımayı da önerdi.

Eylemi takdirle karşılıyoruz

Kimya Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Mehlika Koç da, mücadele sürecine halkın, özellikle kadınların da dâhil edilmesinin önemine dikkat çekti. Yapılan eylemi "takdir"le karşıladıklarını belirten Koç, buradaki direnişin daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacak her türlü adımın atılmasını da istedi.

Gaziemir Çevre Platformu'ndan Yüksel Keleş de, dünyadaki tüm çevre örgütlerine bu atık sorununun duyurulması gerektiğini ifade ederek, "Bu konu çok önemli. İzmir halkının da bu harekete katılmasını sağlayacak adımlar atılmasını da önemsiyoruz" dedi.

