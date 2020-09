Nohut yemeği tarifi, nohut salatası, nohut tarifi | Humus tarifi, humus nasıl yapılır? Bakliyat ailesinden olan ve pek çok faydası olan nohut ile pek çok yiyecek yapılabilir. Nohut ile yapılan lezzetli nohut salatası, humus tarifi ve nohut yemeği tarifi ile lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

Bakliyat ailesinden olan nohut, besleyici ve vitamin bakımından zengin bir yiyecektir. Nohut ile yapılacak en güzel tarifler arasında nohut yemeğine ek olarak nohut salatası ve humus da bulunur.

Bakliyat yemekleri arasında en sevilenlerden birisi olan nohut yemeği, oldukça lezzetli olmakla birlikte bir o kadar da kolay ve pratik bir yemek tarifidir.

NOHUT YEMEĞİ TARİFİ ETSİZ

Nohut yemeği tarifi için gerekli malzemeler

2 su bardağı nohut (kuru)

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Et suyu veya bulyon

3-4 su bardağı sıcak su

NOHUT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Nohut yemeği için ilk olarak bir gece önceden nohutları ıslatalım. Kolay pişmesi için ılık suda bekletmek iyi olur.

Nohutları haşlayarak başlayalım. 2 su bardağı ıslanmış nohutu, 20 dakika kadar düdüklü de haşlamak yeterli olacaktır. (Haşlama süresi nohutun cinsine göre değişebilir.)

Çabuk pişen nohut kullanıyorsanız, 15 dakika yeterli olacaktır.

Pişen nohutlardan sonra yemeğin ikinci aşamasına geçelim.

Tencereye sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanı alalım ve yaklaşık 1-2 dakika kavuralım.

Daha sonra yeşil biber ve kırmızı biberi ekleyerek kavurmaya devam edelim.

Biberlerin çok kavrulup erimesini tercih etmeyenler bu aşamada biberleri çok uzun kavurmamalı.

Yemeğe domates salçası ve biber salçasını da ilave edelim 1-2 dakika daha kavrulduktan sonra haşlanmış nohutları üzerine ekleyelim.

Kırmızı toz biberi, karabiberi ilave edelim. 1-2 dakika daha karıştıralım ve yemeğin suyu ekleyelim. Bu aşamada sıcak su kullanılmalı.

1 küp et suyu bulyonunu ya da et suyunu ekledikten sonra güzelce karıştıralım, et suyu aroması ile yemeğimizin lezzetine lezzet katalım ve kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte 15-20 dakika kadar pişmeye bırakalım.

Bu süreden sonra, yemeğimiz servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.

ETSİZ NOHUT KALORİ

Orta büyüklükte 1 porsiyon etsiz nohut yemeği yaklaşık olarak 132 kaloridir.

NOHUT YEMEĞİ PÜF NOKTALARI

Nohutları daha önceden haşlamış olmanız yada 1 gece öncesinden sıcak suda bekletmiş olmanız yemeğinizin pişme süresini oldukça azaltacaktır.

Nohut yemeğini düdüklü tencerede yaptığınız zaman pişme süresi daha kısa olacaktır.

ETLİ NOHUT YEMEĞİ

Etli nohut tarifi için gerekli malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Pul biber

ETLİ NOHUT TARİFİ NASIL YAPILIR?

Eti kuşbaşı doğrayalım ve yumuşayana kadar haşlayalım.

Soğanları yemeklik doğrayarak sıvı yağda pembeleşene kadar kavuralım.

Salçayı, tuzunu, pul biberini ilave edelim ve 2 dakika daha kavuralım.

Haşlanmış etleri ve haşlanmış nohutu da ilave ederek bir kaç kez karıştıralım.

Daha sonra üzerlerine çıkacak kadar yaklaşık 6 su bardağı kaynamış suyu ekleyip beraber biraz daha (10-15 dakika kadar) kaynattıktan sonra ocağı kapatalım. Afiyet olsun.

NOHUT NASIL HAŞLANIR?



Nohutların bir akşam öncesinden suya konulup bekletilmesi gerekir.

Ertesi güne yumuşayan ve şişen nohutların suyunu süzelim ve sudan geçirelim. Düdüklü tencerede pişirecekseniz nohutları tencereye alalım ve üzerine su ekleyerek ocağa alalım.

Kaynadıktan sonra 10-12 dakika kaynamasını bekleyelim. Normal tencerede yapacaksanız pişme süresi daha uzun olacaktır.

Haşlanmış nohutları buzlukta da saklayabilirsiniz. Böylece dilediğiniz zaman çorba ve pilavlarda da kullanabilirsiniz.

Eğer nohutu haşlamak için vaktiniz yoksa 40-45 dakika kadar sıcak suda beklettikten sonra aynı şekilde etleri kavurup salçasını ekleyerek nohutları ilave ederek yapabilirsiniz.

Bol su ile yaklaşık yarım saatten biraz fazla bir sürede pişecektir.

ETLİ NOHUT KALORİ

1 tabak etli nohut yemeği yaklaşık olarak 317 kaloridir

NOHUT YEMEĞİ ŞEKERİ YÜKSELTİR Mİ?

Nohut, şekeri dengeleyen bir besindir. Bu yüzden şeker hastalarının nohut tüketmesi tavsiye edilir.

Tabi ki, her şeyin fazlası zarar olduğu gibi nohutu da fazla tüketmemek gerekir. Doktorunuza danışarak kontrollü bir şekilde tüketmelisiniz.

NOHUTUN FAYDALARI

İçerdiği çeşitli vitaminler ve K vitamini sayesinde kemik sağlığına katkıda bulunur.

Şeker hastalığını önlemektedir ve şeker hastaları için faydalı bir besindir.

Kolesterolü dengeler.

Bol miktarda lif içermektedir. Bu sayede kalp sağlığını korumada büyük önem taşımaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

HUMUS TARİFİ

Gerekli malzemeler

2 paket haşlanmış nohut (440 gr)

5 çorba kaşığı tahin

Yarım limon

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 dolu çay kaşığı tuz

4-6 büyük küp buz

Servis ederken yanında şunları tercih edebilirsiniz:

Salatalık turşusu

Sumak

Kimyon

Zeytinyağı

Maydanoz

HUMUS NASIL YAPILIR?

2 paket nohutu süzüp pirinç yıkama kabına alalım.

Üzerine su ekleyip elimizle nohutları ovalayalım. Böyle yaparak kabukların kendilerini bırakmalarını sağlayabilirsiniz.

Üzerlerine su ekleyelim ve kabukların üste çıkmasını sağlayalım. Fazla suyu süzgeçten geçirelim, süzgecin ağzında kabuklar birikecek ve kolayca alabileceksiniz.

Kabuğu çıkan nohutları mutfak robotuna koyalım.

Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 5 çorba kaşığı tahin, 1 dolu çay kaşığı tuz ve yarım limonun suyunu ekleyelim.

Bu şekilde robotu çalıştıralım. Robot çalışırken içine kıvamına göre 4 - 6 tane buzu teker teker atın ve iyice pürüzsüz hale gelene dek 5 - 6 dakika da çalıştıralım.

Humusu servis tabağına alıp kaşığın arkasıyla ortasına çukur açalım.

Üzerine sumak, kimyon serpelim ve çukura zeytinyağı koyalım.

Son olarak biraz salatalık turşusu biraz da maydanozu ekleyelim.

Afiyet olsun.

NOHUT SALATASI

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

200 gram konserve mısır

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım limon

Zeytinyağı

Tuz

NOHUT SALATASI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı haşlanmış nohutun üzerine malzemelerimizi ekleyelim.

Kırmızı biber ve soğanı küçük küçük doğrayalım.

Maydanoz ve dereotunu ince ince keselim.

Derince bir kaba malzemeler alalım.

Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu da ekleyerek salatayı karıştıralım.

Hazırladığımız malzemeleri servis tabağına alabiliriz.

Afiyet olsun.

NOT:

Nohutlarınızı 1 gece öncesinden ıslatalım. Böylece daha kolay haşlanır.

NOHUT SALATASI KALORİ

Orta büyüklükte 1 porsiyon nohut salatası, yaklaşık olarak 68 kaloriye denk gelmektedir.