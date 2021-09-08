Nihat Odabaşı kimdir? Nihat Odabaşı kaç yaşında, nereli? Nihat Odabaşı biyografisi!

Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Gülşen, Hadise, Hande Yener, Murat Boz ve Nil Karaibrahimgil dahil olmak üzere birçok şarkıcı ile çalıştı. Peki, Türk moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmeni olan Nihat Odabaşı kimdir? Nihat Odabaşı kaç yaşında, nereli? Nihat Odabaşı mesleği nedir? Nihat Odabaşı hayatı ve biyografisi nedir?

25 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen 6. Fashion TV Moda Ödülleri'nde, Yılın En İyi Moda Fotoğrafçısı kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu.Peki, Türk moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmeni olan Nihat Odabaşı kimdir? Nihat Odabaşı kaç yaşında, nereli? Nihat Odabaşı mesleği nedir? Nihat Odabaşı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİHAT ODABAŞI KİMDİR?

Nihat Odabaşı (d. 21 Mayıs 1968, Siverek), Türk moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmenidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Siverek doğumlu olan Odabaşı; lise düzeyine kadar olan eğitimini sırasıyla Siverek, Diyarbakır ve İstanbul'da aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmasının ardından reklam metni yazarlığı ve sanat yönetmenliği yaptı. Önce video klip yönetmenliğine, 1999 yılında ise fotoğrafçılığa başladı. Kariyeri boyunca çeşitli şarkıcıların video klip yönetmenliğini yapan Odabaşı, yine çeşitli sanatçı ve markalarla fotoğrafçılık çalışmasında bulundu.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Sekiz kardeşin en küçüğü olarak 21 Mayıs 1968'de, Siverek'te doğdu. Annesi Nadire Odabaşı, babası ise Abdurrahman Odabaşı'ydı. Doğumundan bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşse de; babasının Şanlıurfa ve Siverek'te sahibi olduğu arazilerin başına geçmesi gerekliliğinden ötürü, "zor şartlar altında yaşadığını" ifade ettiği Siverek'e döndü. Çocukluk yıllarında resimle uğraşan Odabaşı, çeşitli yarışmalarda derece elde etti. Buradaki Devrim İlkokulu'nda ilk ve orta öğrenimini tamamlamasının ardından, Diyarbakır'da bulunan Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde lise eğitimine başladı. Daha sonra İstanbul'daki Kadıköy Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimine devam etti ve 1986 yılında buradan mezun oldu. Sinema-televizyon alanında üniversite eğitimi almak istediğini belirtse de, "anne ve babası için" İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Zorunlu askerlik görevini 2000 yılında, Malatya'da gerçekleştirdi.

KARİYERİ

Üniversite yıllarında, üç yıl boyunca Şahika Tekand'dan oyunculuk dersleri almasının ardından Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda bir yıl süresince oyunculuk yaptı, reklam filmlerinde rol aldı. Sonrasında altı yıl, bir reklam ajansında metin yazarlığı yaptı. Çeşitli fotoğrafçıların yanında sanat yönetmeni olarak çalıştı. 1996'da, reklamcılık ve video klip yapımcılığı alanlarında faaliyet gösteren Sanart adlı şirketi kurdu. İlk video klip yönetmenliğini de aynı yıl, önceki bazı video kliplerinin senaryolarını da yazdığı Soner Arıca'nın "Yalvarma" adlı şarkısının video klibini yöneterek gerçekleştirdi.

1999 yılında fotoğrafçılığa başladı. İlk fotoğrafçılık çalışmasını, Seren Serengil'in Şamdan'da yer alacak fotoğraflarının çekimleri için uygun bir fotoğrafçı bulunamaması sebebiyle çekimleri kendisinin yapmasıyla gerçekleştirdi. Bu tarihten sonra çeşitli sanatçıların albüm ve single çalışmalarının fotoğraf çekimlerini de gerçekleştirmeye başladı. 16 Mayıs 2005'te, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen 2. Pantene Güzellik Ödülleri'nde, Yılın Moda Fotoğrafçısı kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu. Aynı yıl, Magnum kampanyası kapsamındaki Elizabeth Hurley'in fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi. Bu çalışmanın ardından Hurley ile çeşitli projelerde yer alan Odabaşı, uluslararası kulvarda da çalışmaya başladı. Hurley ile olan çalışmaları, The Sunday Times Travel Magazine ve Easy Living'de yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında, Derimod kampanyası için Linda Evangelsta'nın çekimlerini gereçekleştirdi. 2 Nisan 2006'da, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda organize edilen 1. Fashion TV Moda Ödülleri'nde, En İyi Moda Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

Tüketici Akademisi tarafından 31 Mayıs 2009'da, Çırağan Sarayı'nda organize edilen Avrupa Birliği Kalite Zirvesi'nde verilen 1. Avrupa Birliği Kalite Ödülleri'nde, Onur Ödülü'nü alan isimlerden biri oldu. Yönetmenliğini üstlendiği Gülben Ergen'in "Yalnızlık" adlı şarkısının klibi; 12 Haziran 2009'da düzenlenen 36. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü kazandı.

13 Ocak 2010'da, Kabataşlılar Derneği tarafından gerçekleştirilen 1. Yılın En İyileri ödül töreninde, Yılın Fotoğraf Sanatçısı olarak belirlendi. 6 Mart 2012'de gerçekleştirilen 2. Pal FM Müzik Ödülleri'nde, Hadise'nin "Superman" şarkısına çektiği klip ile En İyi Klip dalında ödül kazandı. 12 Nisan 2013'te gerçekleştirilen 1. Türkiye Müzik Ödülleri'nde, yönetmenliğini üstlendiği Ziynet Sali'nin "Her Şey Güzel Olacak" şarkısının klibi ile En İyi Klip kategorisinde ödül kazandı. Aynı kliple Odabaşı, 6 Mayıs 2013'teki 3. Pal FM Müzik Ödülleri'nde de yine aynı kategoride verilen ödülün sahibi oldu.

Ocak 2013'te yayımlanan ve yönetmenliğini de üstlendiği Gülben Ergen'in "Dünyaları Versem" klibinde yer aldı. 15 Nisan 2014'teki 3. Fashion TV Moda Ödülleri'nde ve 13 Mayıs 2015'teki 4. Fashion TV Moda Ödülleri'nde Yılın En İyi Moda Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

Yönetmenliğini üstlendiği Metin Arolat'ın "Karavan" adlı şarkısının video klibi, 4 Ekim 2015'te gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'ndeki En İyi Klip kategorisinde adaylık elde etti. 25 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen 6. Fashion TV Moda Ödülleri'nde, Yılın En İyi Moda Fotoğrafçısı kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu. Kendisinin yönettiği Demet Akalın'ın "Ah Ulan Sevda" ve "Nazar" ile Funda Arar'ın "Düşman gibi" şarkılarının video klipleri, 10 Aralık 2017'de gerçekleştirilen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip dalında aday gösterilse de ödülü kazanamadı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİ ALBÜMLER

Gülben Ergen - Kör Aşık (1999)

Nâlân - Nâlân (1999)

Sibel Can - Daha Yolun Başındayım (1999)

Deniz Seki - Anlattım (1999)

Emel Müftüoğlu - Mucize (2000)

Zerrin Özer - Bir Zerrin Özer Arşivi (2000)

Nadide Sultan - Aşktan Ölsem (2000)

Mustafa Sandal - Akışına Bırak (2000)

Pınar Aylin - Çöl Fırtınası (2000)

Güher & Süher Pekinel, Jacques Loussier Trio - Take Bach (2000)

Ayşegül Aldinç - Nefes (2000)

Soner Arıca - Remix (2000)

Emel Sayın - Ah Bu Şarkılar (2000)

Cenk Eren - Gözlerin (2000)

Ajda Pekkan - Diva (2000)

Çelik - Unutamam (2000)

Güllü - Zalim Yar (2000)

Atilla Taş - Emmilenyum (2000)

Emel Sayın - Dinle (2000)

Soner Arıca - Kusursuz Aşk (2001)

Yıldız Tilbe - Gülüm (2001)

Zerrin Özer - Dünya Tatlısı (2001)

Yaşar - Masal (2001)

İzel - Bebek (2001)

Ceylan - Can Cana (2001)

Taner - Aşk Mazi Oldu (2001)

Birol - Vururum Kendimi (2001)

Ali Güven - Yeter ki Aşk Olsun (2001)

İbrahim Tatlıses - Yetmez mi? (2001)

Hilal Cebeci - En Güzel Ben Severim (2001)

Deniz Seki - Şeffaf (2002)

Hande Yener - Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)

Nez - Nez (2002)

Akın - Ateş ve Su (2002)

Faruk K - Honki Ponki (2002)

Bülent Ersoy - Canımsın (2002)

Nâlân - Nâlân (2002)

Emrah - Artı (2002)

Umut Akyürek - O Dudaklar Bülbülleşiyor (2002)

Nil Karaibrahimgil - Nil Dünyası (2002)

Gülben Ergen - Sade ve Sadece (2003)

Sibel Tüzün - Kırmızı (2003)

Rojin - Sî (2003)

Hande Yener - Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)

Murathan Mungan - Söz Vermiş Şarkılar (2004)

Natalia Dussopulos - Natalia (2004)

Mirkelam - Kalbimde Parmak İzin Var (2004)

Zeynep Mansur - Yüzde Yüz Severim (2004)

Sinem - Yağmur (2004)

Nil Karaibrahimgil - Bil FM (2004)

Gülben Ergen - Uçacaksın (2004)

Demet Sağıroğlu - Korkum Yok (2004)

Deniz Seki - Aşk Denizi (2005)

Burcu Güneş - Ben Ateş Ben Su (2006)

Levent Yüksel - Kadın Şarkıları (2006)

Nil Karaibrahimgil - Tek Taşımı Kendim Aldım (2006)

Gülben Ergen - Gülben Ergen (2006)

Soner Arıca - Remixes/ ...Bu Yaz Biz (2006)

Ajda Pekkan - Cool Kadın (2006)

Özcan Deniz - Hediye (2007)

Serdar Ortaç - Nefes (2008)

Gülben Ergen - Aşk Hiç Bitmez (2008)

Hadise - Fast Life (2009)

Gülşen - Önsöz (2009)

Hadise - Düm Tek Tek (2009)

Nil Karaibrahimgil - Nil Kıyısında (2009)

Demet Sağıroğlu - "Silkelen!" (2009)

Murat Boz - Hayat Sana Güzel (2010)

Ayşegül Aldinç - "O Kız" (2010)

Tuğba Ekinci - Yanma Demezler (2010)

Demet Akalın - Aşk (2011)

Atiye - Budur (2011)

Ajda Pekkan - Farkın Bu (2011)

Gülben Ergen - Hayat Bi' Gün (2011)

Gülşen - Sözde Ayrılık (2011)

Gülben Ergen & Mustafa Sandal - "Şıkır Şıkır" (2011)

Deniz Seki - Sözyaşlarım (2011)

Nil Karaibrahimgil - "Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum" (2011)

İrem Derici - "Bensiz Yapamazsın" (2012)

Ziynet Sali - Sonsuz Ol (2012)

Ogün Dalka - Renk (2012) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İzel - Aşk En Büyüktür Her Zaman (2012)

Seda Sayan - Seda Sayan 2012 (2012)

Atiye - Soygun Var (2013)[30]

Gülben Ergen - Gülben Ergen (2013)

Funda Arar - Hoşgeldin (2015)

Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - "Aşkla Aynı Değil" (2015)

Gülben Ergen - Kalbimi Koydum (2015)

Ayşegül Aldinç - Sek'iz (2016)

Berkay - Arabest (2016)

Kubat - Al Ömrümü (2016)

Berkay - Arabest (2017)

Soner Sarıkabadayı - "Gel de Uyu" (2017)

Gizem Tuncer - Aşk Uykusu (2017)

Ziynet Sali & Enbe Orkestrası - "Bir Melekten Hediye" (2017)

Funda Arar - Aşk Hikayesi (2017)

Soner Sarıkabadayı - "Tekamül" (2017)

Simge - Ben Bazen (2018)

Ayla Çelik - Daha Bi' Aşık (2019)

YÖNETTİĞİ KLİPLER

Soner Arıca - Ben Olmadan (1992)

Soner Arıca - Yanımda Yer Var (1995)

Soner Arıca – Yüreğime Ektim Seni (1996)

Fulden Uras – Bensiz Olsun (2000)

İzel – "Kıyamadım" (2001)

Hande Yener – "Küs" (2003)

Gülben Ergen – "Yalnızlık" (2006)

Gülben Ergen – "Lay La Lay Lalay" (2006)

Gülben Ergen – "Aşksın Sen" (2006)

Gülben Ergen – "Avrupa (2008)

Gülben Ergen – "Bay Doğru" (2008)

Gülben Ergen – "Ya Ölümsün Ya Düğün" (2008)

Gülben Ergen – "Giden Günlerim Oldu" (2009)

Gülben Ergen – "Çilekli" (2009)

Gülşen – "Bi' An Gel" (2009)

Gülben Ergen – "Üzgünüm" (2010)

Gülben Ergen – "Bir Şans Daha (2010)

Gülşen – "Ezberbozan" (2010)

Gülşen – "Dillere Düşeceğiz Seninle" (2010)

Ayşegül Aldinç - O Kız (2010)

Ayşegül Aldinç - Ağla (2011)

Hadise – "Superman" (2011)