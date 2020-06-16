Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?
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Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

Tarihi yapıları ile Nevşehir hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Nevşehir iklimi ve bitki örtüsü nedir? Turistik yerleri ve doğal güzellikleri ile Nevşehir

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?
16.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:42

Türkiye'nin 62. en büyük şehri olan Nevşehir, 5.467 km² alana sahiptir. Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp olmak üzere 7 ilçesi bulunmaktadır. Konumu itibari ile peri bacalarının oluşmasına ve insanların toprağı kolayca kazıyarakyeraltı şehirleri kurmalarına imkan tanımış. Dünya'nın hiçbir yerinde bu kadar görkemli yapılar görülmemektedir. Turistik yönden en gelişmiş iller arasında yer almaktadır.

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

NEVŞEHİR NEREDEDİR?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yüzölçümü: 5.467 km²' dir. Yanardağların kül ve lavların birikmesiyle oluşmuş, plato üzerine kurulmuş bir şehirdir. Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Aksaray ile sınır komşudur.

NEVŞEHİR İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Nevşehir'de karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçer. Kızılırmak vâdisinden uzaklaşıldıkça soğuk artar. Sıcaklık -28°Cile +40°C arasında seyreder.

Bitki örtüsü oldukça zayıftır. Haziran başından îtibâren yeşillik kaybolur, yerini sarı bir örtüye terk eder. Söğüt, kavak ve selvi az miktarda görülür.

NEVŞEHİR'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER NERELERDİR?

Peri Bacaları: Nevşehir dendiğinde akla gelen ilk yer olan peri bacaları, turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. Çok sayıda medeniyete beşiklik etmiş bir kent olan Nevşehir, sahip olduğu tarihi kalıntıları ile ön plana çıkmaktadır.

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

Göreme Açık Hava Müzesi: Kaya yerleşim alanı bu yer, manastır eğitiminin başladığı yer olarak kabul edilir.13. yüzyıla kadar manastır hayatının yaşandığı tespit edilmiştir. hER kaya bloğunun içinde kiliseler ve yemekhaneler görmek mümkün.

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

Asmalı Konak: 180 yıllık geçmişe sahip, 42 odası bulunan yapı, Ürgüp ilçesinde bulunmaktadır. Uzun soluklu televizyon dizisi Asmalı Konak ile adını tüm Türkiye'ye duyurmuştur.

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

Karanlık Kilise: Az ışık alması sebebiyle bu adı alan kilise, İncil ve Hz. İsa siklusunu içeren zengin süslemelere sahiptir.

Elmalı Kilise: İlk dikkati, duvara kırmızı boya ile yapılan haç ve geometrik motifler çekmektedir.

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

Hacıbektaş Veli Müzesi: Hacıbektaş Veli tarafından kurulmuştur. Hacı Bektaş Veli, burada hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal eşitliği temel alan felsefesini yaymıştır.

Eski Taş Evler: Eski yerleşim yerlerini sıklıkla görebilirsiniz. Taş evlerde bunlardan biridir. Hotel, motel ve turist geziler için halen açıktır.

Nevşehir Kalesi: Şehrin en yüksek noktasında yer almaktadır.Sur duvarları ve üzerindeki savunma duvarları yeniden onarılmıştır. Orta avlusu ise park olarak kullanılmaktadır.

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

Hacıbektaş Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi: 1988 yılında ziyarete açılan müze, içerisinde birçok tarihi eserleri sergilemektedir. Arkeolojik kazılarda eski Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Frig, Roma ve Geç Bizans Dönemlerine ait eserler çıkarılıp burada sergilenmiştir. Pazartesi günü müze ziyaretçilere kapalıdır. Giriş ücretsizdir.

NEVŞEHİR GELENEKSEL YEMEKLERİ NELERDİR?

Testi Kebabı

Soğanlama

Ayva Dolması

Düğü Çorbası

Köftür

Nevşehir Tavası

Sızgıt

NEVŞEHİR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Nevşehir nerededir? Nevşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Nevşehir geleneksel yemekleri nelerdir?

-Nevşehir dendiğinde akla ilk gelen yer, Kapadokya'dır.

-Hristiyanlar için zamanında sığınak yeri olmuştur.

-Orta Anadolu'nun incisi olarak kabul edilir.

-Her yıl Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri düzenlenir.

-Kuru kaymağı kabak çekirdeği ve çömleği ile meşhurdur.

-UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.

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