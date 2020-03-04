04.03.2020 07:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 07:05

'Neden annemle evlendim'

Bu hikaye, iki kadın arasında geçen alışılmadık bir aşk hikayesi. Phyllis, lezbiyen partneri Lillian tarafından ailesini bir arada tutmak amacıyla evlat edinilmiş. Bu yaşadıkları ise çarpıcı aşk hikayesinin sadece küçük bir detayı.

1971 yılında, feminizmin erken yıllarında California Eyalet Üniversitesi profesörü Lillian Faderman, akademinin yöneticilerinden Phyllis Irwin ile öğrencilere program hazırlamak için ilk defa iletişime geçti.

İlk görüşmeleri neredeyse bir asır sürecek bir aşk hikayesinin başlangıcı oldu.

Lillian ve Phyllis tanıştıklarında ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerinde LGBTİ bireylere karşı ayrımcılık içeren yasalar yürürlükteydi.

Bu eyaletlere California da dahildi. California eşcinsel bireylerin cinsel ilişkiye girmesini ancak 1975'te yasal kabul etmeye başlamıştı. Etkisi sonraki yıl görülmeye başladı.

BBC Dünya Servisi'nin radyo programı Outlook'a konuşan Lillian:

"Dünyanın neredeyse her yerinde suçlu olarak görülüyorduk. Çoğu lezbiyen saklanıyordu"

Aile olmayı istediler

Çift, sahip oldukları engellere rağmen, birlikte bir aile kurmayı çok istedi.

O dönem 40'lı yaşlarının sonunda olan Phyllis, yasal bir çıkmaza girince, aile kurmak için çareyi 30'lu yaşlarındaki partneri Lillian'ı yasal olarak evlat edinmekte buldu ve bu nedenle görülmemiş bir durum ortaya çıktı.

2008 yılında, Kaliforniya'da eşcinsellerin evlenmesi yasal hale geldiğinde, Phyllis ve kızı Lillian evlenme kararı aldılar.

Lillian gülerek, "dünyadaki diğer tüm çiftlere göre daha çok yasal bağımız var" diyor.

Cinsel yönelimlerini gizlediler

Çift sevgili olmaya başladığı zaman, açık bir şekilde cinsel yönelimlerini dile getiremiyordu.

Phyllis, "O zamanlar, bu konu hakkında konuşmamamız gerektiğini ve hayatımıza devam etmemiz gerektiğini biliyorduk." diyor.

Üniversitedeki iş arkadaşlarımız kısa süre içinde aramızdaki ilişkiyi anladı. Üniversitede sürekli birlikte dolaştığımız için bize "Phyllian" veya "Lilis" diye sesleniyorlardı.

"Lezbiyenliğin tarihi hakkında kitaplar yayınlamaya başladığımda ise herkes bizim eşcinsel bir çift olduğumuzu anladı."

Çocuk sahibi olmaya karar verdiler

Çift 1974 yılında birlikte çocuk yapmaya kararı alınca, Phyllis'den 11 yaş küçük olan Lillian, çocuk sahibi olmak için bir doğum uzmanına danıştı.

O zamanlar suni döllenme özellikle bekar kadınlar için olağandışı bir durumdu, ancak Lillian yardım için doktoru ikna etti.

"Doktor çocuk yapmak istiyorsam neden evlenmediğimi sordu." Ben de yanıt verdim: "34 yaşındayım, doktoram var, üniversitede kıdemli başkan yardımcısıyım. Erkeklerin bunu kaldırmasının zor olduğunu düşünüyorum"

Üç kişilik bir aile

Doktor suni döllenme operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra Lillian, 1975 yıllında çiftin tek çocuğu olan Avrom'u doğurdu.

Oğulları doğduktan kısa bir süre sonra aile ilişkilerindeki yasal engelleri keşfettiler.

Lillian, "Aramızda yasal bir bağ olmadığı için çok endişeliydik." dedi.

"Bizi en çok endişelendiren durumlardan biri, Phyllis, Avrom'u hastayken doktora götürdüğünde, onun yasal ebeveyni gözükmemesiydi. Oğlunun üzerinde yasal bir hakkı olmaması beni çok üzdü."

O dönemde, aynı cinsiyete sahip insanların suni döllenme yoluyla çocuk sahibi olması yasaktı.

'Evlenen anne ve kız'

Çift, Kaliforniya yasalarına göre, aralarında 10 yaş veya fazla olan yetişkinlerin birbirlerini evlat edinmesinin yasal olduğunu keşfetti. Bu şekilde, Phyllis aslında yasal olarak Avrom'un anneannesi olabilirdi.

Çift, karar vermekte tereddüt etmedi.

"Avrom'la aramda yasal bir bağ olması için bunu basit bir çözüm olarak gördüm.

"Hiç bir zaman anne ve kız olarak hissetmediğimiz için bu durumu garipsemedik. Yasaların etrafından dolanmak için böyle kararlar almak zorunda kaldık."

'Anne Phyllis'

Sonrasında bu hikayeyi etraflarına başka şekilde anlatmaya başladılar.

"Avrom doğduğu dönem iki lezbiyen annesi olan pek çocuk yoktu, bu sebeple küçükken oğlumuz Phyllis'i arkadaşlarına anneannesi olarak tanıtıyordu.

"Avrom'un Phyllis'in annesi olduğunu bilmesine rağmen, arkadaşlarına böyle anlatmak onun için daha kolaydı."

Avrom Phyllis'e her zaman "Anne Phyllis" olarak seslendi. Bugün 45 yaşında ve ona hala bu şekilde sesleniyor.

California'da 2008 yılında eşcinsel evliliklerin yasal olmasından bir gün sonra, Lillian ve Phyllis evlendi.

Evlat edinme durumunu ortadan kaldırmadıkları için, yasal olarak 'evlenmiş anne ve kız' olarak hayatlarına devam ediyorlar.

"Bizim için evlat edinmek sadece kağıt üstünde bir karardı, bu yüzden bu durumu önemsemiyoruz."

Beklenmeyen gelişme

Çift sonrasında şoke edici bir gerçekle karşılaşıyor. California yasalarına göre yaptıkları evlilik, evlenmeden önce yaptıkları evlatlık anlaşmasını bozmadıkları için hükümsüz sayıldı.

Aynı zamanda, Amerika'nın bazı eyaletlerinde ensest bir ilişki içerisinde yer aldıkları için cezai yaptırımlarla karşılaşabilirlerdi.

2015 yılında, Amerika'da eşcinsel evliliklerin tüm ülkede tanınır bir hale gelmesiyle birlikte avukatları evlatlık işlemlerini iptal edip, ikinci kere evlenmelerini tavsiye etti.

Phyllis, parterini evlatlıktan çıkarınca Lillian'ın oğluyla yasal olarak bir bağı kalmadı ve bu kez çocukları Avrom bir talepte bulunarak Phyllis'ten kendisini evlat edinmesini istedi.

Tekrardan evlatlık

Aile, elde ettikleri zaferi Avrom'un eşinin ve çocuğunun katıldığı keyifli bir aile görüşmesinde kutladı.

"Çok önemli bir süreci atlattık. Bu çocuk sebebiyle hayatımdaki her şeyi değiştirdim, henüz karnımdayken her gece ona şarkılar söyledim ve sonunda o beni yasal annesi olarak istedi."

Yaşanan karmaşık süreçler sonucunda aile sonunda istediği yasal haklara ve statüye sahip oldu.