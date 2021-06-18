Nazım Hikmet şiirleri - Nazım Hikmet Ran şiirleri, Nazım Hikmet'in aşk şiirleri - Kısa ve uzun

Ünlü şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, 15 Ocak 1902 yılında Selânik'te dünyaya geldi. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır. Siyasi inançları yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. İşte Nazım Hikmet şiirleri - Nazım Hikmet Ran şiirleri, Nazım Hikmet'in aşk şiirleri - Kısa ve uzun temalı şiirleri...