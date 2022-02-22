NATO nedir? NATO ne iş yapar? NATO üyeleri kimler?
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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30 ülkeyi bir araya getirir. İşte merak edilen NATO nedir, NATO ne iş yapar, NATO üyeleri kimler gibi soruların yanıtları…
NATO siyasi ve askeri yollarla üyelerini korumayı taahhüt eder. Ayrıca, savunma reformları ve barışı koruma gibi çok geniş bir yelpaze oluşturan konularda NATO üyesi olmayan ülkelerle işbirliğini de teşvik eder. Peki, NATO nedir? NATO ne iş yapar? NATO üyeleri kimler?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30 ülkeyi bir araya getirir. Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve işbirliği yaparlar. Bu bağlamda NATO siyasi konular ve güvenliğe ilişkin konularda bu iki kıta arasında eşsiz bir bağ oluşturur.
Çoğu kez güvenli ve ekonomik açıdan istikrarlı bir ortamda rahatça yaşamanın kıymetini bilmeyiz. Güvenlik günlük hayatın her aşamasında refahın anahtarıdır.
Diyalog ve işbirliği barışçıl ilişkiler ve daha sağlam uluslararası anlayışın gelişmesi için son derece önemlidir. NATO, ortak ve üye ülkelerin güven tesis etmek için güvenlik konularında danışmalar yapmaları, ve uzun vadede, çatışmaları önlemeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Pratik işbirliği ve çok taraflı girişimler vasıtasıyla ülkeler yeni güvenlik tehlikelerine beraber karşı çıkmaktadırlar.
Tehditlerin niteliği değiştikçe barışı koruma metotları da değişecektir. NATO savunma yeteneklerini bugünkü tehditler paralelinde uyarlamaktadır. Terörizm, başarısız devletler ve kitle imha silahları gibi diğer tehditlerle başa çıkmak için kuvvetlerini uyarlamakta ve çokuluslu yaklaşımlar geliştirmektedir.
İstikrarın yararlarından bir çok taraf aynı anda yararlanabilir. Gerginliklerin bir tehdit oluşturduğu bölgelerde istikrarın sağlanması son derece önemlidir. Bu nedenle NATO kriz yönetimi operasyonlarında diğer uluslararası örgütlerle işbirliği içinde faal bir rol üstlenmektedir.
NATO siyasi ve askeri yollarla üyelerini korumayı taahhüt eder. Ayrıca, savunma reformları ve barışı koruma gibi çok geniş bir yelpaze oluşturan konularda NATO üyesi olmayan ülkelerle işbirliğini de teşvik eder. NATO, tartışmalar ve ortaklıkları vasıtasıyla üye ülkelerinin topraklarında veya bu toprakların dışında çatışmaların önlenmesine katkıda bulunur. NATO, demokratik değerleri geliştirir ve anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesini taahhüt eder. Diplomatik çabalar sonuç vermediği takdirde tek başına veya diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde kriz yönetimi ve barışı koruma operasyonları yürütecek askeri yeteneklere sahiptir. NATO'nun üçüncü bir boyutu daha vardır. Bu boyut, sivil olağanüstü hal planlaması ve müttefiklere ve ortaklara afetlerle mücadelede yardım ile ilgili faaliyetlerin yanı sıra bilim ve çevre konularında işbirliğini teşvik edecek faaliyetleri de kapsar.
NATO'nun Brüksel'deki siyasi karargahında her üye ülkenin bir daimi delegasyonu bulunmaktadır. Bu delegasyonun başında İttifak'ın danışma ve karar süreçlerinde ülkesini temsil eden bir büyükelçi bulunur. Kuzey Atlantik Konseyi örgüt içindeki en önemli siyasi karar mekanizmasıdır. Konsey değişik düzeylerde toplanır. Üyelerin önemli konularda bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olan NATO Genel Sekreteri Konsey'in başkanıdır. NATO komitelerinde kararlar oybirliği ile alınır. Bu nedenle bir "NATO kararı" tüm üye ülkelerin ortak iradesini yansıtır. NATO'nun kendisine ait pek az daimi kuvveti vardır. Kuzey Atlantik Konseyi bir operasyon yapılmasına karar verdiğinde üye ülkeler bu operasyona isteğe bağlı olarak katkıda bulunurlar. Bu kuvvetler operasyon tamamlandığında kendi ülkelerine dönerler. Bu operasyonları eşgüdümlemek ve yürütmek askeri komuta yapısının görevidir. Bu yapı değişik üye ülkelerdeki karargahlar ve üslerden oluşur. NATO'nun günlük faaliyetleri ortak bütçelerden finanse edilir. Üye ülkeler bu bütçelere üzerinde anlaşmaya varılmış bir masraf paylaşma formülü çerçevesinde katkıda bulunurlar.
Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949 yılında imzalanmıştır
Almanya - 1955
Amerika Birleşik Devletleri - 1949
Arnavutluk - 2009
Belçika - 1949
Birleşik Krallık - 1949
Bulgaristan - 2004
Çek Cumhuriyeti - 1999
Danimarka - 1949
Estonya - 2004
Fransa - 1949
Hırvatistan - 2009
Hollanda - 1949
İspanya - 1982
İtalya - 1949
İzlanda - 1949
Almanya - 1955
Amerika Birleşik Devletleri - 1949
Arnavutluk - 2009
Belçika - 1949
Birleşik Krallık - 1949
Bulgaristan - 2004
Çek Cumhuriyeti - 1999
Danimarka - 1949
Estonya - 2004
Fransa - 1949
Hırvatistan - 2009
Hollanda - 1949
İspanya - 1982
İtalya - 1949
İzlanda - 1949
Kanada - 1949
Karadağ - 2017
Kuzey Makedonya - 2020
Letonya - 2004
Litvanya - 2004
Lüksemburg - 1949
Macaristan - 1999
Norveç - 1949
Polonya - 1999
Portekiz - 1949
Romanya - 2004
Slovakya - 2004
Slovenya - 2004
Türkiye - 1952
Yunanistan - 1952
Avusturya
Azerbaycan
Belarus
Bosna Hersek
Ermenistan
Finlandiya
Gürcistan
İrlanda
İsveç
İsviçre
Kazakistan
Kırgızistan Cumhuriyeti
Malta
Moldavya
Özbekistan
Rusya
Sırbistan
Tacikistan
Türkmenistan
Ukrayna
Cezayir
Fas
İsrail
Mısır
Moritanya
Tunus
Ürdün
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
Kuveyt
Afganistan
Avustralya
Irak
Japonya
Kolombiya
Kore Cumhuriyeti
Moğolistan
Pakistan
Yeni Zelanda