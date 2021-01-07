Nas suresi anlamı nedir? Nas suresi okunuşu, anlamı, ezberle, Arapça meali, tefsiri, fazileti ve Türkçe okunuşu nedir? Felak Nas Suresi okunuşu!

Nas suresi anlamı nedir? Nas suresi okunuşu, anlamı nedir? Nas suresi ezberle, Nas suresi Arapça meali, tefsiri, Nas suresi fazileti ve Türkçe okunuşu nedir? Nas suresi hakkında bilgiler nelerdir? Felak Nas Suresi okunuşu! Felak Nas Suresi meali, Türkçe okunuşu ve tefsiri nedir?İşte detaylar haberimizde...

NAS SURESİ OKUNUŞU NEDİR?

Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

NAS SURESİ ANLAMI NEDİR?

?1-6? De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"

FELAK SURESİ OKUNUŞU NEDİR?

Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ ANLAMI NEDİR?

?1? De ki: "Sabahın rabbine sığınırım;

?2? Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden;

?3? Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden;

?4? Düğümlere üfürenlerin şerrinden;

?5? Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!"

FELAK-NAS SURELERİNİN KONUSU NEDİR?

Mümin kullar, Allah'a yarattıklarının şerrinden sığınır. Aynı zamanda hasetçilerin, Allah'ı inkar edenlerin ve din gününü yalanlayanların kötülüklerinden de Rabbimize sığınmamız gerektiği anlatılır.

Nas suresi konusu;

Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

Felak suresi konusu;

Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

NAS SURESİ HAKKINDA

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.

FELAK SURESİ HAKKINDA

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir

NAS SURESİ NUZÜLÜ

Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Felak sûresinin Medine'de indiğini söyleyenler Nâs sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 620; İbn Âşûr, XXX, 631).

FELAK SURESİ NUZÜLÜ

Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından Mekkî sûrelere benzediği görülür.

NAS SURESİ TEFSİRİ

Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, "mâlik ve hâkim" diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emir ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ "insanların meliki" denir, "eşyanın meliki" denmez (Müfredâtü'l-Kur'ân, "mlk" md.). Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah'tan başkası değildir. "Mâbud" diye çevirdiğimiz ilâhtan maksat da sadece kendisi ibadete lâyık olan Allah'tır (ilâh hakkında bilgi için bk. Kur'an Yolu, Bakara 2/163). Allah Teâlâ bütün mahlûkatın rabbi olduğu halde burada üç âyette de, "insanlar"ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple sûrede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O'na sığınmak, O'na tapmak, O'nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir.

"Şeytan" diye çevirdiğimiz vesvâs kelimesi, vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olup "çokça vesvese veren" demektir. Vesvese "şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce" demektir; terim olarak, "zihinde irade dışı beliren ve kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu" anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye de "vesvese vermek" denir. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlâk dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim birçok âyette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir (meselâ bk. A'râf 7/20; Tâhâ 20/120). Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir (geniş bilgi için bk. Hayati Hökelekli, "Vesvese", İFAV Ans., IV, 458). Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir; Kaf sûresinin 16. âyeti de bunu ifade etmektedir.

Vesvâs kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan karakterli insanları ifade eder. "Sinsi" diye tercüme ettiğimiz hannâs kelimesi ise "gizli hareket eden ve geride kalmayı âdet haline getiren" anlamında bir sıfattır.

Sûrede cin ve insan şerrinden Allah'a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dinî değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir.

Son âyet-i kerîmeden de anlaşıldığı üzere insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür şeytan vardır: Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın, kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hz. Peygamber, her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Dârimî, "Rikak", 25; Müsned, I, 385). Başka bir hadiste de "Şeytan âdemoğlunun kan damarlarında dolaşır" buyurulur (bk. Buhârî, "Ahkâm", 21). İnsanları doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar, gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsânî haz ve arzuların akıntısına kaptırmış, bu mânada şeytanın esiri olmuş, temiz fıtratını kirletmiş, görünmeyen şeytanlar gibi kötülük ve sapkınlık davetçisi olmuş insanlardır.

FELAK SURESİ TEFSİRİ

"Sabah" diye çevirdiğimiz felak kelimesi "yarmak" anlamındaki felk (???)masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah'ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, "yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat" şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah'ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca –Muhammed Esed'in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, "bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı" şeklindeki tanımı (Tâcü'l-arûs, "flk" md.) dikkate alındığında "sabahın rabbi" deyimiyle "Allah'ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin O'na sığınmasının, 'hakikatin ardından koşmak' ile eş anlamlı olduğuna" işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, "cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi" gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

FELAK SURESİFAZİLETİ

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir'e şöyle buyurmuştur: "Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi'l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi'n-nâs" (Müslim, "Müsâfirîn", 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).

FELAK-NAS SURELERİ NE İÇİN, NE ZAMAN, NEDEN VE NASIL OKUNUR?

Cinler gözle görünmezler ama varlıkları kabul edilmektedir. Bu türden varlığı evinde ya da yakınında olmasından korkan ve şerrinden muhafazakişiler hem Felak hem de Nas surelerini sesli bir şekilde okumalıdır. Korku ve kaygı anlarında okunduğu takdirde kişilerin çok daha huzurlu olmasını sağlayan, tesirli surelerdir. Geceleri çöp kovalarının yanından geçerken, ıssız alanlarda ve banyolarda da okunabilir. Felak - Nas sureleri insanları görünen - görünmeyen tüm tehlikelerden korur.

FELAK-NAS SURELERİ NASIL EZBERLENİR?

Her iki sure de çok kısa olduğu için kolay bir şekilde ezberlenebilir. Günlük namaz ibadetlerinde bu sureler okuyarak akılda kalması sağlanabilir. Özellikle Arapça telaffuzunda zorlanan kişiler internette yer alan programları ücretsiz olarak indirebiliyor. Bu programlarda hafızlar başta Felak ve Bas olmak üzere tüm sureleri okumaktadır. Sureler tekrar tekrar dinlenebildiği için ezberleme ve öğrenme aşamasında bol bol pratik yapılabilir.

FELAK-NAS SURELERİ NE ANLATIYOR?

Her iki sure de mümin kulların alemdeki günahkar varlıklara ve eylemlere karşı Allah'a sığınmaları gerektiğini vurgular. ''Düğümlere üfleyenler'' büyü ve sihir işleriyle uğraşan kimselerdir. İslam, hem büyüyü hem de sihri yasaklamıştır ve lanetlemiştir. Hayırlı bir iş için bile büyü yapan kişiler büyük günahlardan birini işlemiş olur. Çünkü bu, Allah'ın tecellisine ve kadere doğrudan müdahale etmek demektir.

FELAK-NAS SURELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Her iki sure de kısadır. Koruyucu dualar olarak bilinen Felak - Nas sureleri namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunuyor. İki surenin ortak adı Muavvizeleyn'dir. Anlamı korumak, gözetmektir.

FELAK-NAS SURELERİ NE ZAMAN OKUNMALI?

Allah-u Teala insanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Nasıl ki insanların mümin ve müşrik olanları varsa, cinlerin de Müslüman ve kafir olanları vardır. Kafir cinler sıklıkla insanlarla alay eder ve onların kalbine vesvese üfler. Bu vesveselerden kurtulmak isteyen müminler Felak ve Nas surelerini okuyabilir.