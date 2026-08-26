Aziz Yıldırım, 3 ay önce verdiği sözü tuttu

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'da Lyon’a konuk olan Fenerbahçe, Kadıköy’deki 1-1’lik beraberliğin ardından rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti. Toplamda 3-2’lik üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 18 yıllık dev hasrete son vererek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

AZİZ YILDIRIM'IN VAADİ GERÇEKLEŞTİ

Bu tarihi zaferle birlikte gözler Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a çevrildi. Seçim sürecinde sarı-lacivertli taraftarlara "Takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz" sözünü veren Yıldırım, Lyon deplasmanından çıkarılan zaferle birlikte vaadini yerine getirmiş oldu.

18 YILLIK HASRETİ BİTİRMENİN COŞKUSU

Sarı-lacivertli camia, 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne dönmenin coşkusunu yaşarken, bu tarihi başarı kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.