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Aziz Yıldırım, 3 ay önce verdiği sözü tuttu

Aziz Yıldırım, 3 ay önce verdiği sözü tuttu
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Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürecinde ''Takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz'' vaadini ortaya koyan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlara verdiği sözü tuttu.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'da Lyon’a konuk olan Fenerbahçe, Kadıköy’deki 1-1’lik beraberliğin ardından rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti. Toplamda 3-2’lik üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 18 yıllık dev hasrete son vererek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

AZİZ YILDIRIM'IN VAADİ GERÇEKLEŞTİ

Bu tarihi zaferle birlikte gözler Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a çevrildi. Seçim sürecinde sarı-lacivertli taraftarlara "Takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz" sözünü veren Yıldırım, Lyon deplasmanından çıkarılan zaferle birlikte vaadini yerine getirmiş oldu.

18 YILLIK HASRETİ BİTİRMENİN COŞKUSU

Sarı-lacivertli camia, 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne dönmenin coşkusunu yaşarken, bu tarihi başarı kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Sen çok başarılı bir adamsın, hatta adam oğlu adamsın. Fenerbahçe bir önceki iki başkanla 7.08 senesini kaybetti

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