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Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek
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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Olympique Lyon’u eleyip lig aşamasına katılma hakkı elde etmesiyle beraber Devler Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Olympiue Lyon’u 1-1’in rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. 

18 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE 2 TAKIM

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayıp Devler Ligi’ne giden Galatasaray’ın ardından turnuvadaki ikinci Türk takımı oldu. Böylece, Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı lig aşamasında 2 Türk takımı yer alacak. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde 2 takımla mücadele etme hasreti de son buldu. Türk temsilcileri en son 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin bir önceki formatında gruplarda iki takımla yer aldı. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe boy göstermişti.

Toplamda ise Türk takımları 6. kez iki takımla Devler Ligi’nde bulunacak. Daha önce 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında Galatasaray ile Beşiktaş Türkiye’yi temsil etti. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş, turnuvada yer aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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