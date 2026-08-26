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Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi
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Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, Thomas Lemar transferi için Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı.

  • TÜMOSAN Konyaspor, Atletico Madrid'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Thomas Lemar'ı kadrosuna katmak için İspanyol kulübüne resmi teklifini iletti.
  • Lemar, geçen sezon kiralık olarak Girona'da 28 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist kaydetti.
  • Atletico Madrid ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Lemar'ın güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.

Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 

LEMAR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yeşil-beyazlı yönetim, Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu Thomas Lemar’ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, bonservisi İspanya devi Atletico Madrid’de bulunan 30 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak adına İspanyol kulübüne resmi teklifini iletti.

GIRONA'DA KİRALIKTI

Geçtiğimiz sezonu bir başka İspanyol ekibi Girona'da kiralık olarak geçiren tecrübeli sol kanat oyuncusu, 28 karşılaşmada görev alırken takımı adına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Atletico Madrid ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösterilen Lemar için Konyaspor'un şartları zorladığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Thomas Lemar, ülkesi Fransa'nın FIFA 2018 Dünya Kupası şampiyonluğundaki kadroda yer alan isimlerden biri olmuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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