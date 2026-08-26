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Trabzonspor'a UEFA'dan kötü haber

Trabzonspor'a UEFA'dan kötü haber
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Ferencvaros maçında 90+6. dakikada kırmızı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu, UEFA tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna devam eden Trabzonspor, savunma oyuncusu Chidozie Nwaiwu'dan gelen cezayla sarsıldı. UEFA Disiplin Kurulu, Nijeryalı stoper için kararlarını açıkladı.

2 MAÇTAN MEN

UEFA'dan yapılan resmi bilgilendirmeye göre; son Avrupa kupası müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Chidozie Nwaiwu'ya 2 maç men cezası verildi. Karar doğrultusunda tecrübeli savunmacı, bordo-mavili ekibin Avrupa sahnesinde oynayacağı önümüzdeki iki kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

TEKNİK HEYETİN PLANLARI BOZULDU

Defans hattının önemli isimlerinden biri olan Nwaiwu'nun yokluğu, teknik direktör ve ekibinin rotasyon planlarını zora soktu. Trabzonspor yönetimi ve teknik heyet, ceza nedeniyle stoper bölgesinde alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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