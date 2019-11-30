"Nadir görülen bakteri" nedeniyle zehirlenen çift tedavi altına alındı

30.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:14

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yedikleri gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde ikamet eden Ramazan Yıldız (54), rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldız, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

Yıldız'ın tedavisi sürdüğü sırada eşi Zuhriye Yıldız (53) da rahatsızlandı. Yediği gıdadan zehirlendikleri şüphesiyle Zuhriye Yıldız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Burada yapılan testlerde, Yıldız'ın basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Çift, yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine bu hastanenin yoğun bakım servisine yatırıldı.

Yıldız çiftinin bilinçlerinin açık olduğu ancak sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

"Çok tehlikeli bir zehir"

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı Özcan Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür zehirlenmelerin nadir görüldüğünü söyledi.

Zehirlenme vakalarının konserve, fırında alüminyum folyoda pişirilen patates, ev yapımı salça ve süt ürünleriyle bulaşabileceğine dikkati çeken Pişkin, şöyle konuştu:

"Geçen pazartesi günü Çaycuma Devlet Hastanesindeki doktor arkadaş bizleri aradı. Bir hastasını, solunum sıkıntısı nedeniyle yatırdığını ve tanıyı koyamadığını aynı şekilde eşinin de bir gün önce solunum sıkıntısı yaşadığını Zonguldak merkezdeki özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırıldığını söyledi. Biz de hastayı bize göndermesini istedik. Hasta bize geldikten sonra yaptığımız tetkiklerde, vaka bizim normalde gördüğümüz zehirlenme tablosuna benzemiyordu, çünkü bütün tetkikler normaldi. Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile irtibata geçtik. Yaptığımız görüşmeler, tetkikler neticesinde clostridium botulinum bakterisinin sebep olduğu botulinum toksini tanısını koyduk. Bu toksin oldukça nadir görülen yeryüzündeki en zehirli toksinlerden biri. Çok tehlikeli bir zehir. Bir gramı uygun verildiği takdirde 1 milyon insanı öldürecek kadar güçlü bir zehir."

"24 saatte müdahale gerekiyor"

Pişkin, "Biraz geç kalsak da Ankara'dan hızlı bir şekilde antitoksinini onaydan geçirttik ve tedaviye başladık ancak çok fazla yanıt alamadık çünkü antitoksinin etki edebilmesi için ilk 24 saatte müdahale edilmesi gerekiyor. Şu an karı koca yoğun bakımda tedavileri devam ediyor." dedi.

Pişkin, çiftin en son ne yediğini bilmediklerini ve yakınlarının söylemlerinden yola çıktıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Botulinum toksini nadir görülüyor ama yapılan çalışmalarda uygun koşullarda iyi pişirilmemiş konservelerden bulaşıyor. Yine yapılan çalışmalarda alüminyum folyoda fırında pişirilmiş patateste, ev yapımı salçada, süt ürünleriyle bulaşabildiği biliniyor. Ülkemizde en çok uygun ısıda ve uygun pişirilmemiş ev yapımı konservelerden bulaştığını biliyoruz. Hastamızın ne yediğini bilmiyoruz. Hasta yakınları net bir şey ifade etmiyorlar. Evde konserveleri varmış ama emin değiliz. Bir de hasta yakınları deve sucuğu yediğini ifade ettiler. Tarım İl Müdürlüğü konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor."

"Kapağı şişen ve paslı konservelere dikkat"

Kapağı şişen veya paslı olan kutu ve kavanozdaki konservelerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyaran Pişkin, "Ayrıca renk değişimine uğramış kokusu değişmiş ürünlerin de tüketilmemesi ve bütün gıdaların uygun ısıda pişirildikten sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Daha önce bu tip zehirlenme vakaları literatür çalışmasında var. Yine toplu yenen yemeklerden sonra Trabzon'da 24 vakalık bir seri var." ifadelerini kullandı.

Bu arada Ramazan Yıldız'ın ağabeyi Osman Yıldız da geçen hafta hastaneye kaldırdıkları kardeşi ve eşinin ne yediklerini bilmediklerini belirterek, "Ne yediklerine dair hiçbir fikrimiz yok. Bize söyledikleri sadece konserve kavanozundaki turşuyu açmışlar, bir de pekmez yemişler. Bizim kendimizin yaptığı doğal pekmezden yemişler." diye konuştu.

Kaynak: AA