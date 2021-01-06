MÜSİAD İzmir Şubesi öncülüğünde salgında hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesince, Bilal Saygılı Camisi'nde, salgında hayatlarını kaybedenler için hatim programı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve dünyanın çeşitli noktalarından dernek üyelerinin çevrim içi katılımıyla gerçekleştirilen programda, salgın sürecinde vefat edenler için dua edildi.

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD başkanları ve üyelerini anmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Rabbimin emriyle bu dünyadan ayrılan dostlarımız bu yapıdan uzaklaşmış oluyor ama her daim gönüllerimizde, dualarımızda, kalplerimizde yaşıyorlar. Bizler bu yapının içinde yer almaya başladığımız ilk günden itibaren kurucularımızın idealleri ve hedefi ile var gücümüzle birlik ve beraberlikle çalışıyoruz. Biz MÜSİAD olarak hiçbir zaman sadece bir iş adamları derneği ya da sadece bir iş örgütü olmadık. Her zaman ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini önceleyerek hareket ediyoruz."

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise dünyanın salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, salgında vefat edenler için program düzenlediklerini aktararak, "Bu dünyadan göç eden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bizler son nefesimize kadar ülkemiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz