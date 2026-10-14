Haberler

Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı günü işaret ederek "Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken…. Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken… Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar" dedi.

  • Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına polis operasyonu düzenlenmiş ve kanala kayyum atanmıştır.
  • Kayyum kararının ardından Halk TV'nin yayını tamamen durdurulmuştur.
  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonun İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı gün gerçekleştiğini belirtmiştir.

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından kanala kayyum atandığı açıklandı. Kararın hemen ardından televizyon kanalının yayını tamamen durduruldu.

Basın dünyasını sarsan gelişme sonrasında siyaset kurumundan ilk ve en sert tepkilerden biri Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"TAM DA İMAMOĞLU'NUN SAVUNMA GÜNÜNDE YAPILDI"

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Özgür Özel, operasyonun ve kayyum kararının zamanlamasına vurgu yaptı. Türkiye’nin en büyük siyasi davası olarak nitelediği İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı gün bu adımın atıldığına dikkat çeken Özel, kararın arkasında "korku" olduğunu savundu.

Özel, sert bir dille kaleme aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet fon soygununun hesabının sorulmasını beklerken; ekonomik kriz, geçim derdi ve adaletsizlikler sürerken, tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar!"

"MİLLET KAZANACAK, VESAYETÇİLER YENİLECEK"

Halk TV çalışanlarının ve basın özgürlüğünün sonuna kadar arkasında duracaklarını belirten Yeni Parti Lideri Özel, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek!"

İlgili Haberler
Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durdurulduHalk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 215 sitede yayınlandı.
Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Abdullah Avcı'dan beklenen açıklama geldi

Ve beklenen açıklama geldi! Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak?

Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı

Başkentte taksici dehşeti! Eve bıraktığı müşterisine kabusu yaşattı
Eskişehir'de sokak ortasında silahlı kavga! 5 gözaltı, 2 tutuklama

Husumetli gruplar sokak ortasında birbirine girdi! Silahlar patladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEVA Partisi'nden STK'lara çağrı: Fon yolsuzluğu ahlak meselesidir, susmayın!

"Fon yolsuzluğu ahlak meselesidir susmayın"
Trump'tan gazeteciye şaşırtan hareket! İran sorusunu böyle karşıladı

Çılgınlıklarına yenisini ekledi! Gazeteci soru sorduğuna pişman oldu
Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

Galatasaray taraftarı ''O olmasaydı daha büyük fark yerdik'' diyor
Brüksel'de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı

Avrupa ülkesi şokta! Polis memuru korkunç şekilde öldürüldü
Azerbaycan ekibi Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

8 yıl önce kurulan Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet
TSK'nın Suriye'de köylere dönüşleri engellediği iddiasına yalanlama

TSK ile ilgili Suriye iddiasına net dille yalanlama