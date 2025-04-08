2013 yılında yarışmacı olarak katıldığı Survivor ile adını duyuran Murat Ceylan, şimdilerde All Star sezonunda başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Ceylan, bu kez kuralları bozdu. Dominik'te devam eden Survivor All Star çekimleri sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Gizem Güneş ile olan ilişkisini kamuoyuna duyurdu. Peki, Murat Ceylan ve Gizem Güneş sevgili mi? İşte detaylar...

MURAT CEYLAN VE GİZEM GÜNEŞ SEVGİLİ Mİ?

Dominik'te olan ünlü sunucu bir dönem Teşkilat dizisinde rol alan Gizem Güneş ile yeni bir aşka yelken açtı.

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan Türk oyuncudur. Bugün itibarıyla 29 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Binbir Gece" dizisinde başlamış ve ardından "Kanatsız Kuşlar" (2017), "4N1K İlk Aşk" (2018), "Kuzey Yıldızı: İlk Aşk" (2019-2021), "Adı Sevgi" (2022) ve "Teşkilat" (2024-2025) gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca, "Sesinde Aşk Var" (2019) adlı sinema filminde de yer almıştır.

Gizem Güneş

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1989'da İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

OYUNCULUK KARİYERİ

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti. Eylül-Kasım 2016 arasında FOX'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 2 Şubat 2019 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan Survivor 2019 adlı yarışma programıyla sunuculuk yapmaya başladı.