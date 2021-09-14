Muhteşem gecede yıldızlar geçidi! 7. Golden Palm Awards ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl yedincisi düzenlenen Golden Palm Awards ödül töreni, Raffles Hotel'de gerçekleştirildi. Kuruluş Osman Yılın Dizisi olurken, Burak Özçivit ise Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazandı. Yılın Dijital Haber Merkezi Ödülü ise Haberler.com'a verildi. Dün akşam düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödülleri 2021 töreninde ise Haberler.com, Yılın Haber Sitesi Ödülü'ne layık görüldü.
İstanbul Turizm Derneği'nin katkılarıyla, ESHOME COLLECTION ana sponsorluğunda bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Golden Palm Awards ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleştirildi. Dünyayı saran Covid-19 pandemisinin yanı sıra, ülkemizi etkisi altına alan müsilaj, orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle, "KÜRESEL ISIYA DUR DE!" sloganıyla, dünyamızın en ciddi sorununa dikkat çekildi.
YILMAZ MORGÜL SÜRPRİZİ
İranlı ünlü moda tasarımcısı Azadeh Pourakbar'ın, küresel ısınmaya dikkat çekmek için hazırladığı defilenin sürpriz ismi ise Yılmaz Morgül oldu. Morgül, özel tasarım olan ve doğaya dikkat çeken kıyafetiyle defileye renk kattı. Defilenin ardından, Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, etkinliğin ana sponsoru ESHOME COLLECTION Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın ve İstanbul Turizm Derneği Genel Başkanı Yalçın Aydın'ın konuşmalarıyla devam etti.
"ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU KÜRESEL ISINMA"
Golden Palm Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, dünyanın en büyük sorununun küresel ısınma olduğuna dikkat çekerek, "Bu yıl organizasyonumuzu yeşil renkte yaptık çünkü, dünyamızın artık küresel ısınmaya tahammülü kalmadı. Bundan sonra bu konuda hepimizin duyarlı davranması gerekli ki, dünyamız bize ev sahipliği yapsın" diye konuştu.
YILIN ERKEK DİZİ OYUNCUSU BURAK ÖZÇİVİT
Dünyaca ünlü Romanyalı grup Havana ve Sandra'nın da sahne aldığı ve şarkılarını seslendirdiği gecede birbirinden ünlü isimler ödüllerine kavuştu. Kuruluş Osman Yılın Dizisi olurken, Burak Özçivit ise Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazandı. Yılın Kadın Dizi Oyuncusu ise Yıldız Çağrı Atiksoy oldu,Gecenin en renkli anlarından biri ise Binnur Kaya'nın Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü alırken yaşandı. Ödülünü taktim etmek üzere sahneye gelen Erkan Petekkaya, ödülü dizlerinin üzerine çökerek verdi. Binnur Kaya da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek Erkan Petekkaya'ya sarıldı.Yılın Tiyatro Oyunu olan Etekler ve Pantolonlar'ın ödülünü almaya sahneye gelen Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz sahneye geldiğinde, salonda büyük alkış koptu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Yılın Spor Markası oldu. Ödülü Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Erkan Petekkaya takdim etti. Gecede İsmail Hacıoğlu, Yılın Erkek Sinema Oyuncusu seçilirken, Yılın Sinema Filmi Projesi Kesişme – İyi ki Varsın Eren oldu. Nazlı Çelik Yılın Kadın Haber Sunucusu ödülünün sahibi olurken, Yılın Erkek Haber Sunucusu ise Cem Öğretir, Yılın Tartışma Programı ise, Yakın Plan ile Seda Seda Öğretir oldu. Yılın Moda Tasarımcısı ise Gülşah Saraçoğlu oldu.
Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı Ebru Yaşar iki dalda ödül sahibi oldu. Yaşar, ayrıca "Gel de Sevme" albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazandı. Yılın Rock Sanatçısı ödülünü Ufuk Beydemir alırken, Yılın Rap Sanatçısı Norm Ender oldu. Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülünü ise Aslı Hünel kazandı.
Yılın Kanalı ödülünü Kanal D kazanırken, Yılın Magazin Programı ödülü Magazin D'nin oldu. Yılın Haber Kanalı, Haber Global olurken, Yılın Gazetesi ödülü ise Hürriyet'in oldu. Yılın Magazin Gazetesi ise Sabah – Günaydın oldu.
GOLDEN PALM YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ
Basında Yaşam Boyu Başarı Ödülü – Salih Keçeci
Yaşam Boyu Başarı Ödülü _ Sinan Engin
GOLDEN PALM ULUSLARARASI ÖDÜLLER
World Pop Music Star _ Havana
World Pop Music Star _ Sandra
GOLDEN PALM MÜZİK ÖDÜLLERİ
Yılın Erkek Pop Sanatçısı _ Mustafa Ceceli
Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı – Bülent Serttaş
Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı – Ebru Yaşar
Yılın Albümü _ Gel De Sevme _ Ebru Yaşar
Yılın Şarkısı _ Tabu _ Gizem
Yılın Rock Sanatçısı _ Ufuk Beydemir
Yılın Rap Sanatçısı _ Norm Ender
Yılın Kadın Türk Müziği Sanatçısı _ Aslı Hünel
Yılın Erkek Türk Müzik Sanatçısı – Yılmaz Morgül
Yılın Erkek Türk Müzik Sanatçısı – Yılmaz Morgül
Yılın Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı _ Rabia Tunçbilek
GOLDEN PALM DİZİ VE SİNEMA ÖDÜLLERİ
Yılın Sinema Filmi Projesi _ Kesişme İyi ki Varsın Eren
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu _ İsmail Hacıoğlu
Yılın Kadın Sinema Oyuncu – Wilma Elles
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu _ Yıldız Çağrı Atiksoy
Yılın Dizisi _ Kuruluş Osman _ ATV
Yılın Kadın Oyuncusu _ Binnur Kaya
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu _ Burak Özçivit _ Kuruluş Osman
Yılın Televizyon Oyuncusu _ Erkan Petekkaya
Yılın Sinema Filmi Yönetmeni _ Umut Evirgen
Yılın Yapımcısı _ Mehmet Bozdağ
Yılın Tiyatro oyunu – Etekler ve Pantolonlar
GOLDEN PALM TV VE MEDYA ÖDÜLLERİ
Yılın Televizyon Kanalı _ Kanal D
Yılın Haber Kanalı _ Haber Global
Yılın Kadın Haber Sunucusu _ Nazlı Çelik
Yılın Erkek Haber Sunucusu _ Cem Öğretir
Yılın Tartışma Programı _ Yakın Plan _ Seda Öğretir
Yılın Gazetesi _ Hürriyet
Yılın Magazin Gazetesi _ Sabah _ Günaydın
Yılın Magazin Programı _ Magazin D _ Kanal D
Yılın Magazin Muhabiri _ Behlül Aydın _ Kelebek Gazetesi
Yılın Dijital Haber Merkezi _ www. haberler.com
GOLDEN PALM ÖZEL ÖDÜLLER
Uluslararası Moda Tasarımcısı_ Azade Pourakbar
Yalçın Aydın _ Yılın Sivil Toplum Kuruluşu _ İSTTA
Yılın İş Adamı _ Şahin Bayram
Sevim Aydın _ Yılın İş Kadını – Sevim Aydın
Yılın Genç İş İnsanı _ Mesut Büyüksofuoğlu
Yılın Turizm Yönetici – Cem Akşahin